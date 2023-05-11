Солидные показатели кассовых сборов "Мавки. Лесной песни" в Румынии и Италии
Украинская анимационная лента "Мавка. Лесная песня" продолжает показывать невероятные результаты по кассовым сборам за границей. Мультфильм уже собрал более 8 млн долларов в мировом прокате. Создатели шоу сообщили о показателях в Румынии и Италии.
Об этом говорится на официальной Facebook странице мультфильма.
Сборы мультфильма
"Мавка. Лесная песня" преодолела предел в один миллион евро в итальянском кинопрокате. После третьей недели кассовые сборы мультфильма в этой стране составили 1 млн 55 тысяч евро, а количество проданных билетов — более 159 тысяч.
"Мавка. Лесная песня" потрясающе дебютировала в кинотеатральном прокате в Румынии. Украинский проект занял вторую позицию среди лучших фильмов недели в местном бокс-офисе, собрав 73 800 долларов. Мультфильм просмотрели более 14 тысяч зрителей.
Напомним, ранее мы писали, анимационная лента "Мавка. Лесная песня" собрала во Франции бокс-офис больше, чем в Украине. Также мы рассказывали, что "Мавка. Лесная песня" стал самым кассовым украинским фильмом в истории.