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Солидные показатели кассовых сборов "Мавки. Лесной песни" в Румынии и Италии

11 мая 2023 12:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Солидные показатели кассовых сборов "Мавки. Лесной песни" в Румынии и Италии
Фрагмент из мультфильма "Мавка. Лесная песня". Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинская анимационная лента "Мавка. Лесная песня" продолжает показывать невероятные результаты по кассовым сборам за границей. Мультфильм уже собрал более 8 млн долларов в мировом прокате. Создатели шоу сообщили о показателях в Румынии и Италии.

Об этом говорится на официальной Facebook странице мультфильма.

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Сборы мультфильма

"Мавка. Лесная песня" преодолела предел в один миллион евро в итальянском кинопрокате. После третьей недели кассовые сборы мультфильма в этой стране составили 1 млн 55 тысяч евро, а количество проданных билетов — более 159 тысяч.

Кассовые сборы мультфильма "Мавка. Лесная песня" в Италии. Фото: Facebook/MAVKA.MOVIE

"Мавка. Лесная песня" потрясающе дебютировала в кинотеатральном прокате в Румынии. Украинский проект занял вторую позицию среди лучших фильмов недели в местном бокс-офисе, собрав 73 800 долларов. Мультфильм просмотрели более 14 тысяч зрителей.

Напомним, ранее мы писали, анимационная лента "Мавка. Лесная песня" собрала во Франции бокс-офис больше, чем в Украине. Также мы рассказывали, что "Мавка. Лесная песня" стал самым кассовым украинским фильмом в истории.

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