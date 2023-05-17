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Повернення: Марія Яремчук анонсувала першу за п’ять років пісню

17 травня 2023 11:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Повернення: Марія Яремчук анонсувала першу за п’ять років пісню
Співачка Марія Яремчук на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого тижня співачка Марія Яремчук з’явилась у прямому етері другого півфіналу конкурсу "Євробачення-2023". Це став перший виступ артистки за останні п’ять років. На цьому Марія зупинятися не збирається. 

У своєму Instagram артистка повідомила про реліз нової пісні. 

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Повернення Яремчук

Останні роки про Марію мало що було відомо. Вона не випускала пісень і майже нічого не публікувала у соцмережах. Заради повернення на сцену Яремчук створила новий акаунт в Instagram та анонсувала пісню "Щит і меч", виклавши її уривок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Свої лайки під публікацією залишили чимало представників українського шоу-бізнесу. Серед них Тоня Матвієнко, Алан Бадоєв, Влад Дарвін, The Maneken (Євген Філатов) та інші зірки. Прем’єра нової пісні Марії Яремчук запланована на 26 травня. 

Про співачку

Донька українського співака, народного артиста України Назарія Яремчука. Представляла Україну на конкурсі "Євробачення-2014", де посіла шосте місце. Фіналістка телепроєкту "Голос країни". Закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо ім'я першого зіркового тренера 13-го сезону шоу "Голос країни". Також ми розповідали, що MamaRika презентувала зворушливу пісню про матір, яка чекає на сина.

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