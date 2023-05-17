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Возвращение: Мария Яремчук анонсировала первую за пять лет песню

17 мая 2023 11:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Возвращение: Мария Яремчук анонсировала первую за пять лет песню
Певица Мария Яремчук на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На прошлой неделе певица Мария Яремчук появилась в прямом эфире второго полуфинала конкурса "Евровидение-2023". Это стало первое выступление артистки за последние пять лет. На этом Мария останавливаться не собирается.

В своем Instagram артистка сообщила о релизе новой песни.

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Возвращение Яремчук

Последние годы о Марии мало что было известно. Она не выпускала песни и почти ничего не публиковала в соцсетях. Для возвращения на сцену Яремчук создала новый аккаунт в Instagram и анонсировала песню "Щит і меч", выложив ее отрывок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Свои лайки под публикацией оставили немало представителей украинского шоу-бизнеса. Среди них Тоня Матвиенко, Алан Бадоев, Влад Дарвин, The Maneken (Евгений Филатов) и другие звезды. Премьера новой песни Марии Яремчук намечена на 26 мая.

О певице

Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. Представляла Украину на конкурсе "Евровидение-2014", где заняла шестое место. Финалистка теле проекта "Голос країни". Окончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно имя первого звездного тренера 13-го сезона шоу "Голос країни". Также мы рассказывали, что MamaRika презентовала трогательную песню о матери, которая ждет сына.

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