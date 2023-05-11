У прямому етері "Євробачення" прозвучали "Щедрик" та хіт Назарія Яремчука

Співачка Марія Яремчук на сцені "Євробачення-2023" під час другого півфіналу. Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

У прямому етері другого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023" прозвучали відомі українські хіти. Їх виконали співачки Марія Яремчук, Злата Дзюнька та репер OTOY.

Новини.LIVE розповість детальніше про чуттєвий виступ, який показав світу українське музичне ДНК.

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Що виконали

Представниця України на "Євробаченні-2014" Марія Яремчук заспівала композицію свого батька, Назарія Яремчука, "Родина". До речі, на вбранні було зображено портрет легендарного музиканта, який пішов з життя 1995 року.

Також Марія виконала легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича. Компанію їй склала представниця від України на "Дитячому Євробаченні-2022" Злата Дзюнька, яка спустилась на сцену на яскравій зірці.

Співачка Злата Дзюнька на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Запалив на сцені й репер OTOY. В компанії земляків він зачитав вірш легендарного поета Тараса Шевченка — "Садок вишневий коло хати".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала залаштунки "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що в Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Андрій Данилко.