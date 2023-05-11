Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У прямому етері "Євробачення" прозвучали "Щедрик" та хіт Назарія Яремчука arrow

У прямому етері "Євробачення" прозвучали "Щедрик" та хіт Назарія Яремчука

11 травня 2023 23:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У прямому етері "Євробачення" прозвучали "Щедрик" та хіт Назарія Яремчука
Співачка Марія Яремчук на сцені "Євробачення-2023" під час другого півфіналу. Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У прямому етері другого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023" прозвучали відомі українські хіти. Їх виконали співачки Марія Яремчук, Злата Дзюнька та репер OTOY.

Новини.LIVE розповість детальніше про чуттєвий виступ, який показав світу українське музичне ДНК. 

Читайте також:

Що виконали

Представниця України на "Євробаченні-2014" Марія Яремчук заспівала композицію свого батька, Назарія Яремчука, "Родина". До речі, на вбранні було зображено портрет легендарного музиканта, який пішов з життя 1995 року. 

Також Марія виконала легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича. Компанію їй склала представниця від України на "Дитячому Євробаченні-2022" Злата Дзюнька, яка спустилась на сцену на яскравій зірці. 

Співачка Злата Дзюнька на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Запалив на сцені й репер OTOY. В компанії земляків він зачитав вірш легендарного поета Тараса Шевченка — "Садок вишневий коло хати".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала залаштунки "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що в Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Андрій Данилко.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB