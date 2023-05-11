У прямому етері "Євробачення" прозвучали "Щедрик" та хіт Назарія Яремчука
У прямому етері другого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023" прозвучали відомі українські хіти. Їх виконали співачки Марія Яремчук, Злата Дзюнька та репер OTOY.
Новини.LIVE розповість детальніше про чуттєвий виступ, який показав світу українське музичне ДНК.
Що виконали
Представниця України на "Євробаченні-2014" Марія Яремчук заспівала композицію свого батька, Назарія Яремчука, "Родина". До речі, на вбранні було зображено портрет легендарного музиканта, який пішов з життя 1995 року.
Також Марія виконала легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича. Компанію їй склала представниця від України на "Дитячому Євробаченні-2022" Злата Дзюнька, яка спустилась на сцену на яскравій зірці.
Запалив на сцені й репер OTOY. В компанії земляків він зачитав вірш легендарного поета Тараса Шевченка — "Садок вишневий коло хати".
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала залаштунки "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що в Ліверпулі помітили двійника Вєрки Сердючки: де в той час був Андрій Данилко.