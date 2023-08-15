Возвращение нулевых: Андре Тан раскрыл модные тренды этой осенью

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан поделился основными модными осенними трендами 2023 года. Модельер назвал пять основных тенденций, которые сделают любой образ неповторимым.

Об этом дизайнер написал в своем Instagram.

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Готовьте сани летом

Осень уже на носу, и это значит, что самое время начать готовить гардероб к новому сезону. Вот ТОП советов от Андре Тана:

1. Монохром

Бордовый, бежевый, черный, серый или коричневый – в этом сезоне актуально одевать монохромные комплекты в одном цвете. Чем внимательнее подобрать оттенки друг к другу, тем изысканнее вы будете выглядеть. Вам на помощь придут костюмы-тройки или сочетание широких брюк и строгого жакета.

Модельер Андре Тан раскрыл модные тренды этой осени. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

2. Возврат нулевых

Этот год пронизан влиянием 2000-х лет. От широких карго до украшенных пуговицами кардиганов и смелых мотоциклеток, эти трендовые вещи не теряют актуальности уже не один сезон. Однако в этот раз акцент не только на нарядах, но и на аксессуарах: футуристические очки, цепочки, массивные украшения и блестящие сумки.

Модельер Андре Тан раскрыл модные тренды этой осени. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

3. Фактурная кожа

Кожа — главный материал, которым удивляли дизайнеры. Осенью-зимой кожа почти всегда входит в список актуальных трендов, но каждый раз с собственными нюансами. На этот раз популярны изделия из искусственной кожи, имитирующие фактуру рептилий или с вышивкой или тропинкой.

Модельер Андре Тан раскрыл модные тренды этой осени. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

4. Костюм в полоску

Костюм в полоску станет центральным предметом вашего стильного гардероба в новом сезоне. Это не только эффектный элемент для делового образа, но и классическое решение, которое очень круто вписывается в лаконичную одежду и позволяет выглядеть безупречно.

Модельер Андре Тан раскрыл модные тренды этой осени. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

5. Изысканные высокие сапоги

Этот сезон ставит на пьедестал высокие сапоги до колен, отражая романтику и бунтарство. Они не только визуально удлиняют силуэт, но и практичны в ношении.

Модельер Андре Тан раскрыл модные тренды этой осени. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Вот такие тренды осени 2023. Так как говорят, готовьте сани летом", — посоветовал дизайнер.

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Напомним, дизайнер Андре Тан с благодарностью вспомнил свой самый трудный период жизни.