Возвращение нулевых: Андре Тан раскрыл модные тренды этой осенью

Возвращение нулевых: Андре Тан раскрыл модные тренды этой осени
Дизайнер Андре Тан поделился основными модными осенними трендами 2023 года. Модельер назвал пять основных тенденций, которые сделают любой образ неповторимым.
Об этом дизайнер написал в своем Instagram.
Готовьте сани летом
Осень уже на носу, и это значит, что самое время начать готовить гардероб к новому сезону. Вот ТОП советов от Андре Тана:
1. Монохром
Бордовый, бежевый, черный, серый или коричневый – в этом сезоне актуально одевать монохромные комплекты в одном цвете. Чем внимательнее подобрать оттенки друг к другу, тем изысканнее вы будете выглядеть. Вам на помощь придут костюмы-тройки или сочетание широких брюк и строгого жакета.
2. Возврат нулевых
Этот год пронизан влиянием 2000-х лет. От широких карго до украшенных пуговицами кардиганов и смелых мотоциклеток, эти трендовые вещи не теряют актуальности уже не один сезон. Однако в этот раз акцент не только на нарядах, но и на аксессуарах: футуристические очки, цепочки, массивные украшения и блестящие сумки.
3. Фактурная кожа
Кожа — главный материал, которым удивляли дизайнеры. Осенью-зимой кожа почти всегда входит в список актуальных трендов, но каждый раз с собственными нюансами. На этот раз популярны изделия из искусственной кожи, имитирующие фактуру рептилий или с вышивкой или тропинкой.
4. Костюм в полоску
Костюм в полоску станет центральным предметом вашего стильного гардероба в новом сезоне. Это не только эффектный элемент для делового образа, но и классическое решение, которое очень круто вписывается в лаконичную одежду и позволяет выглядеть безупречно.
5. Изысканные высокие сапоги
Этот сезон ставит на пьедестал высокие сапоги до колен, отражая романтику и бунтарство. Они не только визуально удлиняют силуэт, но и практичны в ношении.
"Вот такие тренды осени 2023. Так как говорят, готовьте сани летом", — посоветовал дизайнер.
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