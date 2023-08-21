Сообщил, что он "300-й: любимый украинской певицы попал под обстрел, пока она снимала клип

Сообщил, что он "300-й": возлюбленный украинской певицы попал под обстрел, пока она снимала клип
Молодая певица OXANA TRACH презентовала видео на трек "Колихала". Песня, рассказала артистка, оказалась судьбоносной.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.
Такое не могло присниться даже в ужасном сне
Трек раскрывает большой вопрос о смысле жизни и ее наполнении. По словам певицы, песня была написана почти год назад.
"Я четко помню состояние, в котором написала этот трек — внутри была полная пустота. Тогда я переживала не лучший период своей жизни — расставание с первым мужем, отсутствие друзей, разъехавшихся из-за полномасштабного вторжения. В те моменты радость приносил только мой сынок Лев. Сидя в своей комнате на кровати, я на одном дыхании написала текст "Колихала", как будто мне нашептывал его кто-то на ухо", — откровенно рассказала певица.
OXANA TRACH делится, что как жена военного знает, насколько важно ценить каждую секунду и минуту жизни, говорить родным и близким, как они вам дороги. В день съемок видео произошло судьбоносное событие в жизни певицы. Когда съемочный процесс завершился, она включила телефон, в тот момент ей пришло голосовое сообщение от любимого мужчины, сообщившего, что он "300-й" и его везут в госпиталь.
"Морально было очень трудно осознать то, что произошло. Во время съемок моей дебютной видеоработы любимый попал под вражеский обстрел… Такое не могло присниться даже в ужасном сне. Как только я покинула съемочную площадку, первым делом начала искать билеты и сразу отправилась к любимому в госпиталь. К счастью, с ним было все хорошо, говорит, что сильно расстроился из-за порванного носка, который я подарила, ведь ранение было в ногу. Тогда я поняла: "Колихала" — действительно роковая песня", — подчеркнула исполнительница.
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