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Сообщил, что он "300-й": возлюбленный украинской певицы попал под обстрел, пока она снимала клип

21 августа 2023 18:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сообщил, что он "300-й: любимый украинской певицы попал под обстрел, пока она снимала клип
Певица OXANA TRACH. Фото: менеджмент певицы
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Молодая певица OXANA TRACH презентовала видео на трек "Колихала". Песня, рассказала артистка, оказалась судьбоносной.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певицы.

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Такое не могло присниться даже в ужасном сне

Трек раскрывает большой вопрос о смысле жизни и ее наполнении. По словам певицы, песня была написана почти год назад.

 

"Я четко помню состояние, в котором написала этот трек — внутри была полная пустота. Тогда я переживала не лучший период своей жизни — расставание с первым мужем, отсутствие друзей, разъехавшихся из-за полномасштабного вторжения. В те моменты радость приносил только мой сынок Лев. Сидя в своей комнате на кровати, я на одном дыхании написала текст "Колихала", как будто мне нашептывал его кто-то на ухо", — откровенно рассказала певица.

OXANA TRACH делится, что как жена военного знает, насколько важно ценить каждую секунду и минуту жизни, говорить родным и близким, как они вам дороги. В день съемок видео произошло судьбоносное событие в жизни певицы. Когда съемочный процесс завершился, она включила телефон, в тот момент ей пришло голосовое сообщение от любимого мужчины, сообщившего, что он "300-й" и его везут в госпиталь.

 

"Морально было очень трудно осознать то, что произошло. Во время съемок моей дебютной видеоработы любимый попал под вражеский обстрел… Такое не могло присниться даже в ужасном сне. Как только я покинула съемочную площадку, первым делом начала искать билеты и сразу отправилась к любимому в госпиталь. К счастью, с ним было все хорошо, говорит, что сильно расстроился из-за порванного носка, который я подарила, ведь ранение было в ногу. Тогда я поняла: "Колихала" — действительно роковая песня",  подчеркнула исполнительница.

Напомним, Килиммен представил песню-манифест о трагических событиях в Украине.

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