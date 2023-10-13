Должен доказать право быть украинцем: Олег Скрипка снова отметился провокационным заявлением

Певец Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka/

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка считает, что украинцы, которые после полномасштабного вторжения страны-агрессора России выехали за границу, должны сдавать экзамен, чтобы подтвердить свое право называться украинцами. Певец убежден, что украинцы часто меняют позицию в вопросе преданности государству.

Об этом он рассказал в интервью Алексею Суханову.

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Иметь украинский паспорт — это будет в будущем большая ценность

Скрипка предлагает ввести экзамен для всех, кто планирует получать паспорт. А те, кто его уже имеет, но проживали за границей, должны подтвердить, что достойны быть украинцами.

"Одни уехали — трусы, просто у них реально панические атаки, они имеют на это право. Есть те, кто уехал, кто не чувствует себя украинцами, хотя у них есть украинские паспорта. Есть те, кто переобулся — которые выехали и делают вид, что украинцы. Если бы нас пришла завоевывать Буркина-Фасо, они были бы буркина-фасовцы. Есть люди, у кого разбомбили дома, им негде жить. Они уехали, они там волонтерят, они украинцы. Есть те, которые вернутся. Есть, кто не вернутся. Это жизнь. В истории всегда все перемешивается", — убежден певец.

Несмотря ни на что, они должны подтвердить свой паспорт гражданина Украины, убежден артист. Скрипка говорит, что уже в будущем паспорт гражданина Украины должен стать большой ценностью.

"Я верю разным эзотерикам, тарологам. И все говорят, что у нас будет прогрессивное общество. И быть украинцем, иметь украинский паспорт — это будет в будущем большая ценность. Примем этот тезис за наш ориентир, мы к этому стремимся. И если ты сбежал. "Ты должен доказать право быть украинцем. Какие-то экзамены сдавать. Как у эстонцев, которые ввели экзамены на язык и так далее. Если уже имеют паспорт, то его нужно подтвердить. То есть, он аннулируется. У нас переобуваются тотально. Есть большая опасность, что этот процесс у нас в Украине будет властвовать", — подытожил музыкант.

Ранее Олег Скрипка высказался о Лободе и Брежневой во время войны.

Напомним, известный блогер не сдержался и эмоционально "разнес" Олега Скрипку за "феминизм".