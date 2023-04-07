Брэд Питт продал роскошный особняк в Лос-Анджелесе – как он выглядит

Американский актер решил продать огромный особняк в Лос-Анджелесе

Легендарный американский актер и звезда Голливуда Брэд Питт продал свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе за 39 миллионов долларов. Как говорит актриса Кассандра Петерсон, в этом доме, где жил Брэд Питт, очень много привидений.

Об этом сообщает JoBlo.

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Известно, что этот дом американский актер приобрел еще в 1994 году у актрисы и звезды фильма ужасов "Эльвира - обладательница тьмы" Кассандры Петерсон. Она утверждает, что на территории особняка находился огромный бассейн в форме сердца. По ее словам, этот бассейн был первым, который был построен в Голливуде.

Но Брэду Питту не понравилась эстетика этого бассейна, потому он принял решение заменить его. Актриса, в свою очередь, была недовольна и заявила, что Брэд Питт убил историческое наследие, но она с пониманием отнеслась к тому, что решил сделать американский актер.

Кассандра Петерсон утверждает, что бассейн постоянно протекал, а насос ломался.

По ее словам, американский актер оставил особняк в том виде, в каком он был построен. Актриса считает, что Брэд Питт не делал ремонты во внутренней части дома и придерживался его архитектурной целостности.

Актриса также уверяет, что в этом доме есть большое количество привидений. Она рассказывала ему об этом и предупреждала об активности паранормальных явлений, поэтому он был очень взволнован среди этих существ.

Кассандра заявила, что присутствие паранормальных существ якобы понравилось американской звезде.

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