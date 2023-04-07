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Полностью стирает память об Анджелине Джоли? Брэд Питт продал свой роскошный особняк с привидениями

7 апреля 2023 20:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Брэд Питт продал роскошный особняк в Лос-Анджелесе – как он выглядит
Американский актер решил продать огромный особняк в Лос-Анджелесе
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Легендарный американский актер и звезда Голливуда Брэд Питт продал свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе за 39 миллионов долларов. Как говорит актриса Кассандра Петерсон, в этом доме, где жил Брэд Питт, очень много привидений.

Об этом сообщает JoBlo.

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Известно, что этот дом американский актер приобрел еще в 1994 году у актрисы и звезды фильма ужасов "Эльвира - обладательница тьмы" Кассандры Петерсон. Она утверждает, что на территории особняка находился огромный бассейн в форме сердца. По ее словам, этот бассейн был первым, который был построен в Голливуде.

Брэд Питт продает свой особняк

Но Брэду Питту не понравилась эстетика этого бассейна, потому он принял решение заменить его. Актриса, в свою очередь, была недовольна и заявила, что Брэд Питт убил историческое наследие, но она с пониманием отнеслась к тому, что решил сделать американский актер.

Кассандра Петерсон утверждает, что бассейн постоянно протекал, а насос ломался.

По ее словам, американский актер оставил особняк в том виде, в каком он был построен. Актриса считает, что Брэд Питт не делал ремонты во внутренней части дома и придерживался его архитектурной целостности.

Как выглядит особняк с привидениями в Лос-Анджелесе Брэда Питта

Актриса также уверяет, что в этом доме есть большое количество привидений. Она рассказывала ему об этом и предупреждала об активности паранормальных явлений, поэтому он был очень взволнован среди этих существ.

Кассандра заявила, что присутствие паранормальных существ якобы понравилось американской звезде.

Напомним, мы писали, что известная певица Шер решила продать свой дом в Малибу.

Ранее мы рассказывали, что американский актер Брэд Питт познакомил свою новую любимую с детьми.

Также мы сообщали, что голливудский актер Брэд Питт продал акции своей продюсерской компании.

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