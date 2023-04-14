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"Полномасштабная ситуация": актер студии "Квартал 95" высмеял предательницу Лорак в новой пародии

14 апреля 2023 11:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Полномасштабная ситуация": актер студии "Квартал 95" высмеял предательницу Лорак в новой пародии
Певица Ани Лорак и шоумен Юрий Великий. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий продолжает снимать пародии, чтобы поднять настроение и дух украинцев. Последнее видео он посвятил владелице украинского гражданства, певице Ани Лорак. Ее банальное интервью российскому блогеру активно обсуждали в соцсетях.

Великий решил поменять интервьюера и высмеял предательницу в новой пародии, доступной на его YouTube-канале.

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Актер студии "Квартал 95" превратился не только в одиозную певицу, но и пропутинского пропагандиста Бориса Корчевникова. Еще до начала полномасштабной войны он также брал интервью у Каролины Куек (настоящее имя певицы). Тогда она намекнула на сексуальные притязания со стороны братьев Меладзе.

В новом пародийном интервью "Лорак" играет со словом "ситуация" — именно так она называет войну на Родине, которую развязал кровавый режим диктатора Владимира Путина.

"Да, я не скрываю, что там сейчас неприятная полномасштабная ситуация. Один из моих пра-пра-прадедов участвовал в известной Бородинской ситуации, о чем писатель Лев Толстой написал свою известную книгу "Ситуация и мир", — сказала псевдо-Лорак.

Пародийная Каролина отметила, что занимается йогой, чтобы сидеть одновременно на трех стульях. Также Ани Лорак в исполнении Юрия Великого вспомнила своего кума, пропутинского певца Филиппа Киркорова.

"В начале нашей дружбы он сделал немало. Местами я ему очень благодарна. Правда, не буду уточнять, какими именно местами. Тем более что эти места его уже давно не интересуют", — аллегорически намекнула "Лорак" на гомосексуальность Киркорова.

За сутки пародия актера студии "Квартал 95" набрала более 650 тысяч просмотров и множество положительных комментариев.

Напомним, ранее мы писали о топовых пародиях Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что певица Оля Полякова в прямом эфире подвергла критике скандальное интервью Ани Лорак.

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