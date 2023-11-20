Поїхала з мрією, повернулася мертвою — батько померлої фанатки Тейлор Свіфт вимагає пояснень

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Бразильські промоутери концерту Тейлор Свіфт отримали вимогу від батька Ани Клари Беневідес, 23-річної фанатки, яка померла на концерті співачки в Ріо-де-Жанейро, Бразилія в п'ятницю. Чоловік хоче отримати пояснень, чи справді організатори не дозволили глядачам приносити воду на концерт.

Про це пише Daily Mail.

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53-річний батько Беневідес Вейні Мачадо сказав бразильській газеті Folha de S.Paulo, що хоче, щоб промоутери пояснили, чому було заборонено відвідувачам концерту приносити воду на шоу в п'ятницю.

Загибла Анна Клара Беневідес. Фото: Instagram

"Я хочу, щоб з'ясували, чи насправді їм було заборонено приносити воду, чи була недбалість у наданні допомоги. Я втратила єдину дочку, щасливу та розумну дівчинку. Вона збиралася стати психологом наступного квітня, економила гроші. У мене немає слів, щоб висловити свій біль. Вона пішла з дому, щоб здійснити мрію, і повернулася мертвою", — говорить батько загиблої.

Двоюрідна сестра Анни Естела Беневідес розповіла газеті, що Ана знепритомніла, коли була в першому ряду Estádio Nilton Santos у Ріо-де-Жанейро, щоб побачити Тейлор Свіфт під час її виступу Eras Tour. Дівчину "реанімували на стадіоні близько 40 хвилин", перш ніж відбулась друга зупинка серця по дорозі до лікарні.

Анна померла незабаром після прибуття до місцевої лікарні, у газеті повідомлялося, що спека на стадіоні була близько 60 °C, рятувальники "нарахували тисячу непритомних шанувальників під час шоу".

Фанати заповнили соцмережі заявами, що їм заборонили проносити на стадіон пляшки з водою. А на кількох роликах фанатів, опублікованих у мережі на вихідних, Свіфт кілька разів зупиняла своє шоу, щоб попросити води від імені своїх шанувальників.

Раніше в Instagram Свіфт повідомила, що скасовує свій другий запланований концерт на стадіоні.

"Я пишу це зі своєї роздягальні на стадіоні. Було прийнято рішення перенести сьогоднішнє шоу через екстремальну температуру в Ріо. Безпека та благополуччя моїх шанувальників, колег-виконавців і команди завжди мають бути на першому місці", — коментує зірка.

Нагадаємо, прихильниця Роббі Вільямса після його концерту опинилася у комі.

Раніше Тейлор Свіфт прийняла важливе рішення після смерті фанатки на концерті.