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Прихильниця Роббі Вільямса після його концерту опинилася у комі

18 листопада 2023 16:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Прихильниця Роббі Вільямса після його концерту опинилася у комі
Співак Роббі Вільямс. Фото: instagram.com/robbiewilliams/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На концерті Роббі Вільямса в Сіднеї шанувальниця впала і була доставлена до лікарні. Вона перебуває під наглядом лікарів у критичному стані.

Про це пише independent.co.uk.

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Фанатка травмувалася під час падіння

70-річна фанатка музиканта отримала травми обличчя та голови під час падіння на стадіоні Allianz. Вона була доставлена до лікарні, де їй надали медичну допомогу. Внаслідок отриманих тяжких ушкоджень вона була введена в штучну кому.

 

Лікарів було викликано до місця пригоди близько 22:15 після того, як їм повідомили, що на території стадіону впала жінка. Очевидно, прихильниця співака намагалася перелізти через сидіння на верхньому ярусі трибуни стадіону і впала. До приїзду швидкої потерпілій надавав першу допомогу відвідувач концерту, який виявився медичним працівником.

"Це жахливо сумний інцидент, і наші думки в цей час перебувають з пацієнтом та його родиною", — йдеться у заяві лікарів.

Британський співак Роббі Вільямс виступив перед аудиторією у 38 тисяч осіб на стадіоні Allianz у Сіднеї в рамках останнього етапу свого туру XXV Австралією та Новою Зеландією. Він поки що ніяк не відреагував на інцидент, що стався на концерті, але виклав кілька знімків із виступу в Інстаграм і розповів, що вечір був "незабутнім".

Нагадаємо, під час концерту Тейлор Свіфт померла фанатка.

Раніше репера Дрейка закидали білизною на сцені.

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