Поехала с мечтой, вернулась мертвой — отец умершей фанатки Тейлор Свифт требует объяснений

Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Бразильские промоутеры концерта Тейлор Свифт получили требование от отца Аны Клары Беневидес, 23-летней фанатки, скончавшейся на концерте певицы в Рио-де-Жанейро, Бразилия в пятницу. Мужчина хочет получить объяснения, действительно ли организаторы не позволили зрителям приносить воду на концерт.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Отец фанатки Тейлор Свифт возмущен условиями, в которых проходил концерт

53-летний отец Беневидес Уэйни Мачадо сказал бразильской газете Folha de S.Paulo, что хочет, чтобы промоутеры объяснили, почему было запрещено посетителям концерта приносить воду на шоу в пятницу.

Погибшая Анна Клара Беневидес. Фото: Instagram

"Я хочу, чтобы выяснили, действительно ли им было запрещено приносить воду, или была небрежность в оказании помощи. Я потеряла единственную дочь, счастливую и умную девочку. Она собиралась стать психологом в следующем апреле, экономила деньги. У меня нет слов, чтобы выразить свою боль. Она ушла из дома, чтобы осуществить мечту, и вернулась мертвой", — говорит отец погибшей.

Двоюродная сестра Анны Эстела Беневидес рассказала газете, что Анна потеряла сознание, когда она была в первом ряду Estádio Nilton Santos в Рио-де-Жанейро, чтобы увидеть Тейлор Свифт во время ее выступления Eras Tour. Девушку "реанимировали на стадионе около 40 минут", прежде чем произошла вторая остановка сердца по дороге в больницу.

Анна умерла вскоре по прибытии в местную больницу, в газете сообщалось, что жара на стадионе была около 60°C, спасатели "насчитали тысячу поклонников, которые теряли сознание во время шоу".

Фанаты заполнили соцсети заявлениями, где сообщали, что им запретили проносить на стадион бутылки с водой. А на нескольких роликах фанатов, опубликованных в сети на выходных, как Свифт несколько раз останавливала свое шоу, чтобы попросить воды от имени поклонников.

Ранее в Instagram Свифт сообщила, что отменяет свой второй запланированный концерт на стадионе.

"Я пишу это из своей раздевалки на стадионе. Было принято решение перенести сегодняшнее шоу из-за экстремальной температуры в Рио. Безопасность и благополучие моих поклонников, коллег-исполнителей и команды всегда должны быть на первом месте", — комментирует звезда.

Напомним, поклонница Робби Уильямса после его концерта оказалась в коме.

Ранее Тейлор Свифт приняла важное решение после смерти фанатки на концерте.