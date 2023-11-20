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Поехала с мечтой, вернулась мертвой — отец умершей фанатки Тейлор Свифт требует объяснений

20 ноября 2023 13:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Поехала с мечтой, вернулась мертвой – отец умершей фанатки Тейлор Свифт требует объяснений
Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бразильские промоутеры концерта Тейлор Свифт получили требование от отца Аны Клары Беневидес, 23-летней фанатки, скончавшейся на концерте певицы в Рио-де-Жанейро, Бразилия в пятницу. Мужчина хочет получить объяснения, действительно ли организаторы не позволили зрителям приносить воду на концерт.

Об этом пишет Daily Mail.

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53-летний отец Беневидес Уэйни Мачадо сказал бразильской газете Folha de S.Paulo, что хочет, чтобы промоутеры объяснили, почему было запрещено посетителям концерта приносить воду на шоу в пятницу.

 

Погибла Анна Клара Беневидес. Фото: Instagram
Погибшая Анна Клара Беневидес. Фото: Instagram

 

"Я хочу, чтобы выяснили, действительно ли им было запрещено приносить воду, или была небрежность в оказании помощи. Я потеряла единственную дочь, счастливую и умную девочку. Она собиралась стать психологом в следующем апреле, экономила деньги. У меня нет слов, чтобы выразить свою боль. Она ушла из дома, чтобы осуществить мечту, и вернулась мертвой", — говорит отец погибшей.

Двоюродная сестра Анны Эстела Беневидес рассказала газете, что Анна потеряла сознание, когда она была в первом ряду Estádio Nilton Santos в Рио-де-Жанейро, чтобы увидеть Тейлор Свифт во время ее выступления Eras Tour. Девушку "реанимировали на стадионе около 40 минут", прежде чем произошла вторая остановка сердца по дороге в больницу.

Анна умерла вскоре по прибытии в местную больницу, в газете сообщалось, что жара на стадионе была около 60°C, спасатели "насчитали тысячу поклонников, которые теряли сознание во время шоу".

Фанаты заполнили соцсети заявлениями, где сообщали, что им запретили проносить на стадион бутылки с водой. А на нескольких роликах фанатов, опубликованных в сети на выходных, как Свифт несколько раз останавливала свое шоу, чтобы попросить воды от имени поклонников.

Ранее в Instagram Свифт сообщила, что отменяет свой второй запланированный концерт на стадионе.

"Я пишу это из своей раздевалки на стадионе. Было принято решение перенести сегодняшнее шоу из-за экстремальной температуры в Рио. Безопасность и благополучие моих поклонников, коллег-исполнителей и команды всегда должны быть на первом месте", — комментирует звезда.

Напомним, поклонница Робби Уильямса после его концерта оказалась в коме.

Ранее Тейлор Свифт приняла важное решение после смерти фанатки на концерте.

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