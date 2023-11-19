Тейлор Свіфт прийняла важливе рішення після смерті фанатки на концерті

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagrsm/taylorswift

Американська співачка Тейлор Свіфт зараз перебуває в Бразилії. В цій латиноамериканській країні в неї заплановані шість концертів. Втім один з них, в Ріо-де-Жанейро, володарці "Ґреммі" довелося скасувати. Причиною стала смерть шанувальниці на першому шоу.

Про це повідомляє CNN.

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Перший концерт співпав з аномальною спекою у Бразилії. На стадіоні в момент виступу температура сягала 60 градусів, а присутні рятувальники нарахували на заході близько тисячі непритомностей. Загалом на концерт співачки прийшло 60 тисяч осіб.

Атмосфера під стадіоном в Ріо-де-Жанейро. Фото: Reuters

Фанати Тейлор Свіфт скаржились у соцмережах на організаторів концерту. За їхніми словами, попри аномальну спеку, на виступ не можна було проносити пляшки із водою.

Шанувальники Тейлор під стадіоном в Ріо-де-Жанейро. Фото: Reuters

23-річна Анна Клара Беневідес знепритомніла під час шоу через імовірну зупинку серця. Лікарі на місці події намагалися реанімувати дівчину, але не змогли.

Через трагедію на концерті, Тейлор прийняла важливе рішення, про яке повідомила шанувальникам. Свіфт скасувала концерт в суботу, втім відіграє шоу в неділю, перед тим як відправиться до Сан-Пауло. За київським часом концерт в Ріо розпочнеться після опівночі

"Безпека та добробут моїх шанувальників, колег-виконавців і команди мають і завжди будуть на першому місці. Я хочу сказати, що я глибоко переживаю цю втрату, і моє розбите серце висловлюється перед її родиною та друзями. Це останнє, про що я думав, що станеться, коли ми вирішили провести цей тур до Бразилії".

Одне з шоу Тейлор Свіфт. Фото: Instagrsm/taylorswift

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тейлор Свіфт побила власний рекорд на Spotify. Також ми розповідали, що Свіфт надихнула акторку Дрю Беррімор розповісти про особисте життя.