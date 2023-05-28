Позашлюбна дочка князя Монако Альбера II влаштувала триб'ют Тіні Тернер

Співачка Жасмин Грейс Грімальді. Фото: Instagram/jazmingrimaldi

Світові знаменитості продовжують висловлювати співчуття родині американо-швейцарської співачки Тіни Тернер, яка померла днями у віці 83 років. Триб’ют на честь суперзірки влаштувала і позашлюбна донька принца Монако, яку той приховував від суспільства довгий час.

Про це повідомляє видання People.

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Подробиці

31-річна джазова співачка Жасмин Грейс Грімальді під акомпанемент музикантів виконала на даху однієї з будівель в Монако популярну пісню Тернер 1970 року Proud Mary.

"Веселий, надзвичайно спонтанний імпровізований виступ на честь самої легенди", — лаконічно прокоментувала відео зіркова донька.

Про матір Жасмин

Матір’ю дівчини стала американська офіціантка Тамара Ротоло, з якою в тоді ще принца Монако, а зараз князя цієї маленької країни, був роман. Альбер II публічно підтвердив батьківство Жасмин 1 червня 2006 року, заявивши, що він хотів захистити її особистість, поки вона не стане дорослою.

Жасмин Грімальді є старшою зведеною сестрою Жака, спадкоємного принца Монако та принцеси Габріелли. Оскільки батьки джазової співачки ніколи не були одружені, вона не входить до лінії спадкоємства престолу.

Князь Монако Альбер II з Жасмин. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Бейонсе та супермодель Наомі Кемпбелл відреагували на смерть Тіни Тернер. Також ми писали, що за два місяці до смерті Тіна Тернер відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.