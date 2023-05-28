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Внебрачная дочь князя Монако Альбера II устроила трибьют Тине Тернер

28 мая 2023 12:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Внебрачная дочь князя Монако Альбера II устроила трибьют Тине Тернер
Певица Жасмин Грейс Гримальди. Фото: Instagram/jazmingrimaldi
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Мировые знаменитости продолжают выражать соболезнования семье американо-швейцарской певицы Тины Тернер, умершей на днях в возрасте 83 лет. Трибьют в честь суперзвезды устроила внебрачная дочь принца Монако, которую тот скрывал от общества долгое время.

Об этом сообщает издание People.

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Подробности

31-летняя джазовая певица Жасмин Грейс Гримальди под аккомпанемент музыкантов исполнила на крыше одного с зданий в Монако популярную песню Тернер 1970 года Proud Mary.

"Веселое, чрезвычайно спонтанное импровизированное выступление в честь самой легенды", — лаконично прокомментировала видео звездная дочь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Про мать Жасмин

Матерью девушки стала американская официантка Тамара Ротоло, с которой тогда еще принц Монако, а сейчас князь этой маленькой страны, был роман. Альбер II публично подтвердил отцовство Жасмин 1 июня 2006 года, заявив, что он хотел защитить ее личность, пока она не станет взрослой.

Жасмин Гримальди является старшей сводной сестрой Жака, наследного принца Монако и принцессы Габриэллы. Поскольку родители джазовой певицы никогда не были замужем, она не входит в линию наследования престола.

Князь Монако Альбер II с Жасмин. Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что певица Бейонсе и супермодель Наоми Кэмпбелл отреагировали на смерть Тины Тернер. Также мы писали, что за два месяца до смерти Тина Тернер откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.

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