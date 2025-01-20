Позитив вперше зблизька показав новонароджену донечку - фото

Позитив з дружиною та донькою. Фото: instagram.com/positiff

Співак Позитив (Олексій Завгородній) із задоволенням опановує роль батька. Виконавець поділився зворушливими кадрами, на яких показав, як проводить час зі своєю новонародженою донькою та дружиною, танцівницею Юлією Сахневич.

Сімейні фото артист опублікував у своєму Instagram.

Читайте також:

Позитив зблизька показав маленьку донечку

На нових кадрах Позитив поділився сімейними буднями, які змінилися після появи на світ його доньки Марії. Позитив розчулив своїх шанувальників фото, на яких спить поруч із малюком та ніжно тримає новонароджену Марійку на руках.

Позитив із донькою Марією. Фото: instagram.com/positiff

Позитив зі своєю донечкою. Фото: instagram.com/positiff

Крім того, зіркова родина проводить час на вулиці, гуляючи із донечкою у візочку. Олексій та Юлія разом насолоджувалися прогулянкою біля Дніпра у сонячний день.

Юлія Сахневич із донькою. Фото: instagram.com/positiff

На одному з фото зірковий батько також вперше зблизька показав обличчя новонародженої дитини, яка мило спала у візочку.

Донька Позитива. Фото: instagram.com/positiff

Нагадаємо, Юлія та Олексій повідомили про народження дочки 15 січня. Дівчинка стала першою дитиною танцівниці та співака.

Раніше стало відомо, що донька Дмитра Ступки зніметься для Neflix у США. Також ми писали, що Двейн Джонс розвеселив мережу кадрами з доньками, які зробили йому макіяж.