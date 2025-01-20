Позитив впервые вблизи показал новорожденную дочь - фото

Позитив растрогал сеть фото с новорожденной дочкой
Певец Позитив (Алексей Завгородний) с удовольствием осваивает роль отца. Исполнитель поделился трогательными кадрами, на которых показал, как проводит время со своей новорожденной дочкой и женой, танцовщицей Юлией Сахневич.
Семейные фото артист опубликовал в своем Instagram.
Позитив вблизи показал маленькую доченьку
На новых кадрах Позитив поделился семейными буднями, которые изменились после появления на свет его дочери Марии. Позитив растрогал своих поклонников фото, на которых спит рядом с малышкой и нежно держит новорожденную Машу на руках.
Кроме того, звездная семья проводит время на улице, гуляя с дочкой в коляске. Алексей и Юлия вместе наслаждались прогулкой возле Днепра в солнечный день.
На одном из фото звездный отец также впервые вблизи показал лицо новорожденного ребенка, который мило спал в коляске.
Напомним, Юлия и Алексей сообщили о рождении дочери 15 января. Девочка стала первым ребенком танцовщицы и певца.
Ранее стало известно, что дочь Дмитрия Ступки снимется для Neflix в США. Также мы писали, что Дуэйн Джонс развеселил сеть кадрами с дочками, которые сделали ему макияж.
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