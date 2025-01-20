Позитив впервые вблизи показал новорожденную дочь - фото

Позитив с женой и дочкой. Фото: instagram.com/positiff

Певец Позитив (Алексей Завгородний) с удовольствием осваивает роль отца. Исполнитель поделился трогательными кадрами, на которых показал, как проводит время со своей новорожденной дочкой и женой, танцовщицей Юлией Сахневич.

Семейные фото артист опубликовал в своем Instagram.

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На новых кадрах Позитив поделился семейными буднями, которые изменились после появления на свет его дочери Марии. Позитив растрогал своих поклонников фото, на которых спит рядом с малышкой и нежно держит новорожденную Машу на руках.

Позитив с дочкой Марией. Фото: instagram.com/positiff

Позитив со своей доченькой. Фото: instagram.com/positiff

Кроме того, звездная семья проводит время на улице, гуляя с дочкой в коляске. Алексей и Юлия вместе наслаждались прогулкой возле Днепра в солнечный день.

Юлия Сахневич с дочкой. Фото: instagram.com/positiff

На одном из фото звездный отец также впервые вблизи показал лицо новорожденного ребенка, который мило спал в коляске.

Дочка Позитива. Фото: instagram.com/positiff

Напомним, Юлия и Алексей сообщили о рождении дочери 15 января. Девочка стала первым ребенком танцовщицы и певца.

Ранее стало известно, что дочь Дмитрия Ступки снимется для Neflix в США. Также мы писали, что Дуэйн Джонс развеселил сеть кадрами с дочками, которые сделали ему макияж.