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Позитив рассказал о своих отношениях с Потапом: поддерживают ли они сейчас связь

2 августа 2023 11:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Позитив рассказал о своей дружбе с Потапом – общаются ли они
Украинский певец Позитив во время интервью Славе Демину. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский певец и композитор, актер и бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) дал откровенное интервью. Во время интервью украинский исполнитель рассказал о том, как изменился круг его друзей, и признался, боится ли он идти на передовую.

Об этом Позитив рассказал во время интервью Славе Демину в YouTube.

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Известный украинский исполнитель заявил, что он перестал общаться с некоторыми друзьями. Впрочем, Позитив отметил, что достаточно хорошо начал дружить с ресторатором Даниэлем Салемом. Также он признался, общается ли он сейчас с рэппером и продюсером Потапом.

"Кто-то отсеялся, но в положительную сторону точно. Я нашел из тех знакомых. С Даниэлем Салемом "луплюсь по деснам". Что касается Потапа, я не чувствую никакой разницы между тем общением, когда он приезжал и сейчас. Мы на связи" , — рассказал украинский исполнитель Позитив.

Позитив
Бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив во время интервью Славе Демину. Фото: скриншот с YouTube

Бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив также рассказал о том, считает ли он своим близким другом Потапа. По словам артиста, он не может ответить на этот вопрос, ведь он до сих пор разбирается в том, близок ли он с Потапом.

Кроме того, Позитив признался, страшно ли ему идти на передовую и защищать родную страну. Также украинский исполнитель рассказал о том, что сейчас с группой MOЗGI, в состав которой он недавно входил вместе с рэпером Потапом.

"Я боюсь оставить своих родных. Я был в серой зоне. Когда я ушел из лейбла, то я не отношусь к группе MOЗGI. Я сейчас сольный исполнитель Позитив. Никакого отношения к этой группе не имею сейчас. Не знаю, что с группой", — откровенно рассказал Позитив.

Напомним, мы писали о том, что украинский исполнитель Позитив рассказал о том, что он готов наконец-то создать семью.

Ранее мы рассказывали о том, дружит ли украинский певец Позитив со своим коллегой, рэпером Потапом.

Также мы сообщали о том, что известный артист Позитив рассказал о своем новом доме.

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