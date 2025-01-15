У Позитива родилась дочь - фото

Певец Позитив с супругой Юлией Сахневич. Фото: instagram.com/positiff/

Репер Алексей Завгородний (известный как Позитив, POSITIFF) и звезда шоу "Танцы со звездами" и хореограф Юлия Сахневич впервые стали родителями. У супругов родилась девочка.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

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У Позитива родилась девочка

Репер поделился трогательными кадрами с крохой. Новоиспеченные родители назвали девочку Марией.

"Мария Алексеевна. Добро пожаловать в этот сумасшедший мир", — подписали кадры супруги.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Анна Кошмал очаровала стильными фото на последних сроках беременности. Также у актера Венсана Касселя родился сын.