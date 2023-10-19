Як для Позитива почалася війна — артист згадав перші дні вторгнення

Співак Позитив на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український реп-виконавець і колишній учасник гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) згадав початок повномасштабної війни. Музикальний продюсер розповів, якими для нього були перші дні російського вторгнення.

Про це Позитив розповів під час інтерв’ю на каналі "Телеканал ДОМ" в YouTube.

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Початок повномасштабної війни

Український артист згадав, як він проспав усі вибухи, які були у перший ранок війни, та думав, що запізнився на ранковий ефір.

"Я пам’ятаю ніч з 23 на 24 лютого. Це була прем’єра фільму "Велика прогулянка". Перше велике кіно для мене, українське повномасштабне. Для мене це був такий крок вперед як актора, тому що я за освітою актор. Ми догуляли афтепаті, та на ранок у мене мав бути ефір. Десь о третій я пішов спати і проспав усю тривогу, усі вибухи. Потім я прокинувся, взяв телефон в руки, думав, що запізнююся на ранковий ефір, але ні, почалася війна", — згадує Позитив.

Український репер Позитив на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також колишній соліст гурту "Время и Стекло" розповів, як він побачив серйозну паніку в українців, коли в країні почалася війна.

"Я вийшов на парковку біля дому, яка завжди заповнена, нікого не було, всі повиїжджали. Я одразу подзвонив своїм хлопцям, які з 2014 року під Донецьком, вони мене заспокоїли і сказали, щоб я записав відео, заспокоїв усіх", — також додав український співак.

Вступ до тероборони і рішення вивезти родину

Відомий виконавець згадав, як він ходив записуватися до територіальної оборони, але йому сказали, що там йому не місце. Тоді він вирішив везти свою сім’ю на Західну Україну.

"Захотілося піти в тероборону. Стоїмо в черзі, мене впізнає воєнком місцевий, він каже: "Що ти тут робиш? Твоя справа не тут!" Коли пішов наступ на Київ, я зрозумів, що треба везти сім’ю кудись подалі. Ми їдемо на Хмельниччину", — також згадує Позитив.

Далі артиста попросили зробити якесь свято для дітей, які приїхали туди з гарячих міст після того, як побачили весь жах війни. Позитив стверджує, що він продовжує їздити містами і дарувати усмішку людям своїми виступами.

Український репер Позитив на благодійному заході в Бучі. Фото: Instagram Позитива

Репер Позитив з дітьми на Київщині. Фото: Instagram Позитива

Нагадаємо, ми писали про те, що український виконавець Позитив зізнався, що зіпсувало його дружбу з Потапом.

Раніше ми розповідали про те, що відомий репер Позитив показав свій новий будинок.

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