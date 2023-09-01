У Позитива після розпаду гурту Время и Стекло почалася депресія – чому так сталося

Колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український співак, композитор та автор пісень Позитив (Олексій Завгородній) згадав, яким у нього був період після розпаду гурту "Время и Стекло". Популярний виконавець зізнався, що після того, як гурт завершив своє існування, в нього була депресія.

Про це Позитив розповів під час інтерв’ю художниці Соні Морозюк в YouTube.

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Життя після розпаду гурту "Время и Стекло"

Український виконавець зізнається, що після того, як проєкт "Время и Стекло" завершив своє існування, йому було дуже важко. Тоді Позитив зовсім не розумів, яким шляхом він хоче далі йти, тому в його житті була так звана "яма".

"Коли завершили проєкт "Время и Стекло", було складно. Я не знав, що робити — сольний проєкт чи продовжувати у гурті MOЗGI. Була трошки яма. Коли такий великий успіх був у гурту, то складно себе переналаштувати себе на щось нове. Усе неслося, а потім стоп, і ти вийшов на зупинці", — згадує Позитив.

Український співак Позитив на інтерв'ю Соні Морозюк. Фото: скриншот з YouTube

Він розповів про те, як йому довелося боротися з депресією, яка виникла у нього після розпаду гурту. Втім, зараз він не впевнений і у тому, чи немає в нього цієї депресії зараз.

"Була депресія. Я здав великий загальний аналіз. Супер багато грошей витратив, але це потрібно було робити. Check-up організму після 30 потрібно точно один раз на рік робити. Після консультації з лікарем, аналізу, якось це виявляється. У мене була правильна дієта. Усе залежить і від того, що ти в себе пхаєш. Я ще не знаю, пройшла вона чи ні. Підтримка рідних, друзів — одні з правильних ліків", — розповідає артист.

Що відомо про розпад гурту?

Позитив та Надя Дорофєєва входили до складу гурту "Время и Стекло" десять років. Але не так давно їхній колектив розпався, адже вони вирішили закрити проєкт під назвою "Время и Стекло", який за десять років отримав шалену популярність в Україні.

Гурт "Время и Стекло" на концерті у Кременчуці у 2016 році. Фото: скриншот з YouTube

Нещодавно артист Олексій Завгородній дав свої коментарі стосовно розпадку колективу. Зокрема, він висловився про Надю Дорофєєву та зазначив, що гурт "Время и Стекло" міг протриматися ще, принаймні, два роки.

"Надя — ідеальний партнер по гурту, професіонал. Десь я досі хочу просити вибачення у неї. Це були амбіції. Але в один момент ми зробили супер-гурт. У якийсь період мені хотілося, щоб ми продовжували, але я розумів, що кожному артистові потрібно рости далі. Була розмова перед розпадом "Время и Стекло". Думаю, що гурт міг ще проіснувати два роки точно. Але тримати такого монстра, як Надя, у хорошому сенсі, я не можу", — також зазначив Позитив.

Нагадаємо, ми писали про те, що український артист Позитив зізнався, чи був він на весіллі Наді Дорофєєвої.

Раніше ми розповідали про те, що співак Позитив зізнався, чи спілкується він зараз зі своїм колегою Потапом.

Також ми повідомляли про те, що репер Потап розповів, чому він став менше спілкуватися з Позитивом.