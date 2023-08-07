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Позитив зізнався, чи був він на весіллі Наді Дорофєєвої

7 серпня 2023 12:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Позитив розповів про весілля Наді Дорофєєвої – не встиг
Колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український виконавець та колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив дав відверте інтерв’ю. Український артист зізнався, що його колишня партнерка по гурту Надя Дорофєєва запрошувала його на весільну вечірку, але він пропустив цей захід.

Про це Позитив розповів під час інтерв’ю на каналі "Телеканал ДОМ" в YouTube.

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Весілля Наді Дорофєєвої

Всім відомо, що українська співачка та колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва нещодавно вийшла заміж за ресторатора та музиканта Мішу Кацуріна. Фанати вже давно підозрювали це, але закохана пара довго не зізнавалася.

Свадьба Нади Дорофеевой и Миши Кацурина
Весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна. Фото: instagram.com/p/CuovJbkMSbR/?img_index=1

Втім, згодом в Міші та Наді з’явилися фотографії з їхнього весілля, що спричинило справжній фурор в мережі. На весілля артистки відреагувала велика кількість не тільки шанувальників її творчості, а й близького оточення.

Запрошення Позитива на весілля

Колишній партнер по гурту Наді Позитив зізнався, що його подруга запрошувала його на весілля, але він не встиг на нього. Український артист зазначив, що він не купив ніякого подарунку, а тільки записав відео із привітаннями.

"Нічого не подарував. Не встиг на весілля, але мене запросили. Я тільки записав відео і думаю, що приємні слова зараз важливіші за будь-які речі", — згадав український виконавець, коментуючи весілля своєї колишньої колеги по гурту "Время и Стекло".

Нагадаємо, ми писали про те, що український виконавець Позитив зізнався, в яких він стосунках зараз зі своїм колегою по сцені Потапом.

Раніше ми розповідали про те, що відомий артист Позитив відверто зізнався, що готовий створити сім’ю. 

Також ми повідомляли про те, що український співак Позитив презентував спільний трек з молодою артисткою Анною Трінчер.

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