Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Позитив вспомнил, каким для него выдалось начало войны в Украине arrow

Позитив вспомнил, каким для него выдалось начало войны в Украине

19 октября 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как для Позитива началась война — артист вспомнил первые дни вторжения
Певец Позитив на интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский рэп-исполнитель и бывший участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) вспомнил о начале полномасштабной войны. Музыкальный продюсер рассказал, какими были для него первые дни российского вторжения.

Об этом Позитив рассказал во время интервью на канале "Телеканал ДОМ" в YouTube.

Читайте также:

Начало полномасштабной войны

Украинский артист вспомнил, как проспал все взрывы, которые были в первое утро войны, и думал, что опоздал на утренний эфир.

"Я помню ночь с 23 на 24 февраля. Это была премьера фильма "Большая прогулка". Первое большое кино для меня, украинское полномасштабное. Для меня это был такой шаг вперед как актера, потому что я по образованию актер. Мы догуляли афтепати и на утро у меня должен был быть эфир. Где-то в три я пошел спать и проспал всю тревогу, все взрывы. Потом я проснулся, взял телефон в руки, думал, что опаздываю на утренний эфир, но нет, началась война", — вспоминает Позитив.

Позитив
Украинский рэпер Позитив на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также бывший солист группы "Время и Стекло" рассказал, как он увидел серьезную панику у украинцев, когда в стране началась война.

"Я вышел на парковку возле дома, которая всегда заполнена, никого не было, все уехали. Я сразу позвонил своим ребятам, которые с 2014 года под Донецком, они меня успокоили и сказали, чтобы я записал видео, успокоил всех", — также добавил украинский певец.

Вступление в терроборону и решение вывезти семью

Известный исполнитель вспомнил, как он ходил записываться в территориальную оборону, но ему сказали, что там ему не место. Тогда он решил везти свою семью на Западную Украину.

"Захотелось пойти в терроборону. Стоим в очереди, меня узнает местный военком, он говорит: "Что ты здесь делаешь? Твое дело не здесь!" Когда пошло наступление на Киев, я понял, что нужно везти семью куда-то подальше. Мы едем в Хмельницкую область", — также вспоминает Позитив.

Далее артиста попросили сделать какой-нибудь праздник для детей, которые приехали туда из горячих городов после того, как увидели весь ужас войны. Позитив утверждает, что он продолжает ездить по городам и дарить улыбку людям своими выступлениями.

Позитив
Украинский рэпер Позитив на благотворительном мероприятии в Буче. Фото: Instagram
Позитив
Рэпер Позитив с детьми в Киевской области. Фото: Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский исполнитель Позитив признался, что испортило его дружбу с Потапом.

Ранее мы рассказывали о том, что известный рэпер Позитив показал свой новый дом.

Также мы сообщали о том, что артист и продюсер Позитив рассказал о депрессии, которая появилась у него после распада группы "Время и Стекло".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

Актуальное по теме