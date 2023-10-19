Как для Позитива началась война — артист вспомнил первые дни вторжения

Певец Позитив на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский рэп-исполнитель и бывший участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) вспомнил о начале полномасштабной войны. Музыкальный продюсер рассказал, какими были для него первые дни российского вторжения.

Об этом Позитив рассказал во время интервью на канале "Телеканал ДОМ" в YouTube.

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Начало полномасштабной войны

Украинский артист вспомнил, как проспал все взрывы, которые были в первое утро войны, и думал, что опоздал на утренний эфир.

"Я помню ночь с 23 на 24 февраля. Это была премьера фильма "Большая прогулка". Первое большое кино для меня, украинское полномасштабное. Для меня это был такой шаг вперед как актера, потому что я по образованию актер. Мы догуляли афтепати и на утро у меня должен был быть эфир. Где-то в три я пошел спать и проспал всю тревогу, все взрывы. Потом я проснулся, взял телефон в руки, думал, что опаздываю на утренний эфир, но нет, началась война", — вспоминает Позитив.

Украинский рэпер Позитив на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также бывший солист группы "Время и Стекло" рассказал, как он увидел серьезную панику у украинцев, когда в стране началась война.

"Я вышел на парковку возле дома, которая всегда заполнена, никого не было, все уехали. Я сразу позвонил своим ребятам, которые с 2014 года под Донецком, они меня успокоили и сказали, чтобы я записал видео, успокоил всех", — также добавил украинский певец.

Вступление в терроборону и решение вывезти семью

Известный исполнитель вспомнил, как он ходил записываться в территориальную оборону, но ему сказали, что там ему не место. Тогда он решил везти свою семью на Западную Украину.

"Захотелось пойти в терроборону. Стоим в очереди, меня узнает местный военком, он говорит: "Что ты здесь делаешь? Твое дело не здесь!" Когда пошло наступление на Киев, я понял, что нужно везти семью куда-то подальше. Мы едем в Хмельницкую область", — также вспоминает Позитив.

Далее артиста попросили сделать какой-нибудь праздник для детей, которые приехали туда из горячих городов после того, как увидели весь ужас войны. Позитив утверждает, что он продолжает ездить по городам и дарить улыбку людям своими выступлениями.

Украинский рэпер Позитив на благотворительном мероприятии в Буче. Фото: Instagram

Рэпер Позитив с детьми в Киевской области. Фото: Instagram

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