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Позитив зізнався, що вплинуло на його дружбу з Потапом

28 вересня 2023 11:41
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Що зіпсувало дружбу Позитива та Потапа — справа у дружині
Український репер Потап і Позитив у подкасті 2POpodcast. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український реп-виконавець і колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив розповів про свої стосунки з продюсером і актором Потапом. Популярний артист вперше зізнався, через що зіпсувалася його дружба з репером.

Про це Позитив розповів під час інтерв’ю каналу "Телеканал ТЕТ" в YouTube.

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Що вплинуло на стосунки з Потапом

Український репер пояснив, що на його стосунки з Потапом вплинув не тільки карантин через коронавірус, дефіцит концертів та зайнятість кар’єрним життям Наді Дорофєєвої та Насті Каменських, а й інша річ, яка стосується колишньої Позитива.

Потап и Позитив в подкасте
Український репер Потап разом з Позитивом у подкасті. Фото: скриншот з YouTube

За думкою музиканта, на його дружбу з Потапом, яка продовжувалася 20 років, також могло вплинути його розлучення з дизайнеркою Анною Андрійчук. Варто зазначити, що українська дизайнерка є найкращою подругою Насті Каменських.

"Я не працюю з ним. Ми просто бачимося. "Привіт-привіт, як ти?" Жодних образ одне на одного, просто воно якось злилося. І ковід був, і в нас було мало концертів, мало конекту. На початку він займався Надею, потім — Настею, потім — собою. Я був сам по собі. Я думаю, що на багато чого вплинуло, наприклад, моє розставання з Анею, з дружиною, бо вона найкраща подруга Насті", — зазначив Позитив.

Розлучення з Анною Андрійчук

Український реп-виконавець був у шлюбі з Анною 13 років, але у 2021 році вони вирішили розлучитися. Як стверджує сам Позитив, зараз він зі своєю колишньою майже не підтримує зв’язок. Він вважає, що так їм буде легше відпустити одне одного.

Позитив с Анной Андрийчук
Репер Позитив зі своєю колишньою дружиною Анною Андрійчук. Фото: Instagram Анни Андрійчук

Позитив також каже, що Анні могло бути складніше, якби вона бачила його постійно або якби він їй активно дзвонив. 

"Декілька разів переписувались, запитували як, що. Я розумію, що, може, їй не хочеться, їй, може, хочеться забути про те життя. І мені здається, що їй було б складно, якби вона мене бачила кожен день, або я їй наярював, дзвонив, писав. Я не думаю, що це правильно. Мені здається, що треба було просто відпустити", — зазначив український репер.

Нагадаємо, ми писали про те, що український артист Позитив зізнався, чи був він на весіллі Наді Дорофєєвої. 

Раніше ми розповідали про те, що репер Потап зізнався, чому він став менше спілкуватися з Позитивом.

Також ми повідомляли про те, скільки український артист Позитив витрачає на місяць.

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