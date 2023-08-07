Позитив рассказал о свадьбе Нади Дорофеевой – не успел

Бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский исполнитель и бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив дал откровенное интервью. Украинский артист признался, что его бывшая партнерша по группе Надя Дорофеева приглашала его на свадебную вечеринку, но он пропустил это мероприятие.

Об этом Позитив рассказал во время интервью на канале "Телеканал ДОМ" в YouTube.

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Свадьба Нади Дорофеевой

Всем известно, что украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева недавно вышла замуж за ресторатора и музыканта Мишу Кацурина. Фанаты уже давно подозревали это, но влюбленная пара долго не признавалась.

Свадьба Нади Дорофеевой и Миши Кацурина. Фото: instagram.com/p/CuovJbkMSbR/?img_index=1

Впрочем, впоследствии у Миши и Нади появились фотографии с их свадьбы, что повлекло за собой настоящий фурор в сети. На свадьбу артистки отреагировало большое количество не только поклонников ее творчества, но и близкого окружения.

Приглашение Позитива на свадьбу

Бывший партнер по группе Нади Позитив признался, что его подруга приглашала его на свадьбу, но он не успел на нее. Украинский артист отметил, что он не купил никакого подарка, а только записал видео с поздравлениями.

"Ничего не подарил. Не успел на свадьбу, но меня пригласили. Я только записал видео и думаю, что приятные слова сейчас важнее любых вещей", — вспомнил украинский исполнитель, комментируя свадьбу своей бывшей коллеги по группе "Время и Стекло" .

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