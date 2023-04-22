Права на песни Винника хотят приобрести другие артисты: Олег не общается со своим продюсером

Певец Олег Винник. Фото: wikipedia.org

В последнее время певца Олега Винника активно обсуждают в сети. С его страниц в Instagram и Facebook исчезли все сообщения. А звездные блогеры сообщили, что артист не планирует возвращаться в Украину и серьезно болен.

Портал МУЗВАР ссылаясь на собственные источники подтвердил в своем Telegram-канале, что Винник не планирует приезжать на Родину.

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По информации инсайдера издания, Олег Винник не планирует возвращаться в Украину и даже "палит мосты" с экс-коллегами. В шоу-бизнесе уже есть запросы на приобретение права на исполнение репертуара певца. Отчасти эту информацию подтвердил продюсер Винника Александр Горбенко.

"В последнее время с Олегом нет тесных рабочих отношений, думаю, это и так все видят. Что касается прав на проект и музыкальный материал — они фактически принадлежат моей компании. Обращений на перепевы и использование образа артиста было несколько. Но на сегодняшний день я не комментирую ситуацию по этому вопросу. Всему свое время", — сообщил МУЗВАРУ Александр Горбенко.

Сам артист так и не выходит на связь с поклонниками.

"Что за страшная болезнь постигла Олега Винника, знает только его жена, Бог и пограничники в Германии. Но похоже, что скоро "волчицам" нужно будет выбрать нового вожака стаи", — подытожили создатели портала МУЗВАР.

Напомним, ранее мы писали, что глава официального фан-клуба певца Олега Винника Валерия Барон прокомментировала информацию звездных блогеров о болезни артиста и его планах. Также мы рассказывали, что сообщил о Виннике телеведущий Юрий Горбунов.