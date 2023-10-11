Представники українського бомонду оцінили розкішне шоу переможця "Танців з зірками"

Допрем’єрний показ танцювального шоу Євгена Кота "Танцюй зі мною, Україно". Фото: менеджмент танцівника.

У Fairmont Grand Hotel відбувся допрем’єрний зірковий показ танцювального шоу Євгена Кота "Танцюй зі мною, Україно". Шоу, з яким переможець "Танців з зірками" вирушає у всеукраїнський тур.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент танцівника.

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Дійство зібрало понад сто вісімдесят гостей. Вечір розпочався із вшанування хвилиною оплесків памʼяті народної артистки України Ніни Митрофанівни Матвієнко. Після чого ведучий вечора Анатолій Анатоліч продовжив захід.

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: менеджмент танцівника.

Ведуча Соломія Вітвіцька. Фото: менеджмент танцівника.

Співачка Ольга Цибульська. Фото: менеджмент танцівника.

Співак Віктор Павлік. Фото: менеджмент танцівника.

Ведуча Валентина Хомайко. Фото: менеджмент танцівника.

Шоумен Анатолій Анатоліч. Фото: менеджмент танцівника.

Шоумен Володимир Остапчук з дружиною. Фото: менеджмент танцівника.

Співачка Світлана Тарабарова. Фото: менеджмент танцівника.

Співачка Діана Глостер. Фото: менеджмент танцівника.

Женя Кот з дружиною Наталією Татарінцевою. Фото: менеджмент танцівника.

На заході були присутні зіркові гості: Оля Цибульська, Валентина Хамайко, В’ячеслав Соломка, Юлія Приймак, Володимир Шумко, Світлана Тарабарова, Володимир Остапчук, Віктор Павлік, Ілона Гвоздьова, Соломія Вітвіцька, Діана Глостер, Максим Гордєєв, В’ячеслав Дьомін, Соня Морозюк, Ірина Сопунару.

На екранах засяли картини відомої художниці Соні Морозюк із написами "танцюй заради життя", саме з образом цієї картини спеціально для туру був створений мерч, весь прибуток від продажу якого йде на підтримку гуманітарного проекту "Safe&Smart" Фонду Сергія Притули з реконструкції та обладнання шкільних укриттів на деокупованих територіях.

Шоу "Танцюй зі мною, Україно" — це унікальне дійство на великій сцені, що об’єднує хореографічний сторітелінг Євгена Кота, я якому він, танцюючи, розповідає історію свого життя: яким був початок його танцювального шляху в Херсоні, як його зустрів Київ, про перше кохання, перший танець, зльоти та падіння.

Женя Кот з дружиною Наталією Татарінцевою. Фото: менеджмент танцівника.

Женя Кот з дружиною Наталією Татарінцевою. Фото: менеджмент танцівника.

Вперше на одній сцені з Євгеном Котом виступила його дружина, чотириразова чемпіонка світу з танцю на пілоні Наталія Татарінцева.

Допрем’єрний показ танцювального шоу Євгена Кота "Танцюй зі мною, Україно". Фото: менеджмент танцівника.

Допрем’єрний показ танцювального шоу Євгена Кота "Танцюй зі мною, Україно". Фото: менеджмент танцівника.

Допрем’єрний показ танцювального шоу Євгена Кота "Танцюй зі мною, Україно". Фото: менеджмент танцівника.

На сцені з Євгеном Котом виступили шість найвідоміших танцівників телеперфомансів України: Прохоров Олександр, Сімакін Павло, Осипенко Дмитро, Кареліна Анна, Возняковська Дар’я, Трофімова Галина.

Допрем’єрний показ танцювального шоу Євгена Кота "Танцюй зі мною, Україно". Фото: менеджмент танцівника.

Допрем’єрний показ танцювального шоу Євгена Кота "Танцюй зі мною, Україно". Фото: менеджмент танцівника.

Допрем’єрний показ танцювального шоу Євгена Кота "Танцюй зі мною, Україно". Фото: менеджмент танцівника.

Шоу складалося з трьох блоків: "Танцюй", "Зі мною", "Україно", в кожному з яких глядачі відкрили для себе глибокі сенси. Особливий блок був присвячений українським традиціям, культурі та нашій самоідентифікації. Глядачі в залі не стримували емоцій: плакали, сміялися, піднімалися й танцювали разом з артистами.

Спеціально для цього шоу були створені ексклюзивні та неповторні 48 костюмів: оздоблені камінням, пір’ям, вишитим колоссям, зроблені з блискучих тканин у яскравій кольоровій гамі.

Танцівник Женя Кот. Фото: менеджмент танцівника.

"Учора відбулася прем’єра шоу, до якого ми готувалися півроку. Шоу, з яким ми вирушаємо у всеукраїнський тур, аби танцювати заради життя й зібрати кошти на відбудову шкільних укриттів у прифронтових містах. Дякую гостям і партнерам за підтримку. Дякую команді за відданість та професіоналізм. І особлива подяка моїй музі, моїй дружині! Наталю, ти найголовніше натхнення мого життя!", — поділився Євген Кот.

Наразі шоу такого рівня не має аналогів в Україні. Вже з 24 жовтня воно вирушить першими 10-ма українськими містами.

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