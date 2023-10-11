Представители украинского бомонда оценили роскошное шоу победителя "Танцев со звездами"

Допремьерный показ танцевального шоу Евгения Кота "Танцюй зі мною, Україно". Фото: менеджмент танцовщика.

В Fairmont Grand Hotel состоялся допремьерный звездный показ танцевального шоу Евгения Кота "Танцюй зі мною, Україно". Шоу, с которым победитель "Танців з зірками" отправляется во всеукраинский тур.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент танцовщика.

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Действо собрало более ста восьмидесяти гостей. Вечер начался с памяти аплодисментов памяти народной артистки Украины Нины Митрофановны Матвиенко. После чего ведущий вечера Анатолий Анатолич продолжил мероприятие.

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: менеджмент танцовщика.

Ведущая Соломия Витвицкая. Фото: менеджмент танцовщика.

Певица Ольга Цибульская. Фото: менеджмент танцовщика.

Певец Виктор Павлик. Фото: менеджмент танцовщика.

Ведущая Валентина Хомайко. Фото: менеджмент танцовщика.

Шоумен Анатолий Анатолич. Фото: менеджмент танцовщика.

Шоумен Владимир Остапчук с супругой. Фото: менеджмент танцовщика.

Певица Светлана Тарабарова. Фото: менеджмент танцовщика.

Певица Диана Глостер. Фото: менеджмент танцовщика.

Женя Кот с супругой Натальей Татаринцевой. Фото: менеджмент танцовщика.

На мероприятии присутствовали звездные гости: Оля Цибульская, Валентина Хамайко, Вячеслав Соломко, Юлия Приймак, Владимир Шумко, Светлана Тарабарова, Владимир Остапчук, Виктор Павлик, Илона Гвоздева, Соломия Витвицкая, Диана Глостер, Максим Гордеев, Вячеслав Демин, Соня Морозюк, Ирина Сопунару.

На экранах сияли картины известной художницы Сони Морозюк с надписями "танцюй заради життя", именно с образом этой картины специально для тура был создан мерч, вся прибыль от продажи которого идет в поддержку гуманитарного проекта "Safe&Smart" Фонда Сергея Притулы по реконструкции и оборудованию школьных укрытий на деоккупированных территориях.

Шоу "Танцюй зі мною, Україно" — это уникальное действо на большой сцене, объединяющее хореографический сторителинг Евгения Кота, где он, танцуя, рассказывает историю своей жизни: каким было начало его танцевального пути в Херсоне, как его встретил Киев, о первой любви, первом танце, взлетах и падениях.

Женя Кот с супругой Натальей Татаринцевой. Фото: менеджмент танцовщика.

Женя Кот с супругой Натальей Татаринцевой. Фото: менеджмент танцовщика.

Впервые на одной сцене с Евгением Котом выступила его жена, четырехкратная чемпионка мира по танцу на пилоне Наталья Татаринцева.

Допремьерный показ танцевального шоу Евгения Кота "Танцюй зі мною, Україно". Фото: менеджмент танцовщика.

Допремьерный показ танцевального шоу Евгения Кота "Танцюй зі мною, Україно". Фото: менеджмент танцовщика.

Допремьерный показ танцевального шоу Евгения Кота "Танцюй зі мною, Україно". Фото: менеджмент танцовщика.

На сцене с Евгением Котом выступили шесть известнейших танцовщиков Украины: Прохоров Александр, Симакин Павел, Осипенко Дмитрий, Карелина Анна, Возняковская Дарья, Трофимова Галина.

Допремьерный показ танцевального шоу Евгения Кота "Танцюй зі мною, Україно". Фото: менеджмент танцовщика.

Допремьерный показ танцевального шоу Евгения Кота "Танцюй зі мною, Україно". Фото: менеджмент танцовщика.

Допремьерный показ танцевального шоу Евгения Кота "Танцюй зі мною, Україно". Фото: менеджмент танцовщика.

Шоу состояло из трех блоков: "Танцуй", "Зі мною", "Украино", в каждом из которых зрители открыли для себя глубокие смыслы. Особый блок был посвящен украинским традициям, культуре и нашей самоидентификации. Зрители в зале не сдерживали эмоций: плакали, смеялись, поднимались и плясали вместе с артистами.

Специально для этого шоу были созданы эксклюзивные и неповторимые 48 костюмов: украшенные камнями, перьями, вышитыми колосьями, сделанные из блестящих тканей в яркой цветовой гамме.

Танцовщик Женя Кот. Фото: менеджмент танцовщика.

"Вчера состоялась премьера шоу, к которому мы готовились полгода. Шоу, с которым мы отправляемся во всеукраинский тур, чтобы танцевать ради жизни и собрать средства на восстановление школьных укрытий в прифронтовых городах. Спасибо гостям и партнерам за поддержку. Спасибо команде за преданность и профессионализм. И особенная благодарность моей музе, моей жене! Наталья, ты самое главное вдохновение моей жизни!", — поделился Евгений Кот.

Пока шоу такого уровня не имеет аналогов в Украине. Уже с 24 октября оно отправится в первые 10 украинских городов.

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