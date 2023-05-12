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Представительница Эстонии на "Евровидении-2023" выступала в Крыму: украинцы возмущены

12 мая 2023 10:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Представительница Эстонии на "Евровидении-2023" выступала в Крыму: украинцы возмущены
Эстонская певица Алика Милова (Алика). Фото: Instagram/alika.milova
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне в английском Ливерпуле прошел второй полуфинал конкурса "Евровидение-2023". Одной из конкурсанток была представительница Эстонии, певица Alika. Ей удалось квалифицироваться в финал. Впрочем, внимательные еврофаны выяснили, что молодая артистка выступала в оккупированном Крыму вместе с путинистами.

Об этом в комментариях под публикацией Telegram-канала "Євробачення Україна" написал один из пользователей мессенджера.

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20-летняя Алика Милова не раз в интервью говорила, что поддерживает Украину и хочет поскорее приехать в нашу страну, потому что у нее живут родственники в Киеве. Впрочем, выяснилось, что в 2015 году певица приняла участие в фестивале "Детская Новая волна", которую оккупанты провели в детском лагере "Артек". Тогда Алика выступила вместе с пропагандистами Николаем Басковым и Жасмином.

Несмотря на то, что решение за нее принимали родители, а не Алика, некоторые украинские поклонники требуют извинений за незаконный визит оккупированного полуострова.

Украинцы обсуждают в комментариях представительницу Эстонии на конкурсе "Евровидение-2023". Скриншот: Telegram/suspilne_eurovision_ukraine

Отметим, что эстонка выступит в финале конкурса "Евровидение-2023", который пройдет уже завтра, 13 мая, под номером 12.

Напомним, ранее мы писали о результатах второго полуфинала "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, под какими номерами выйдут на сцену финала конкурса "Евровидение" 26 участников из разных стран.

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