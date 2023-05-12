Представительница Эстонии на "Евровидении-2023" выступала в Крыму: украинцы возмущены
Накануне в английском Ливерпуле прошел второй полуфинал конкурса "Евровидение-2023". Одной из конкурсанток была представительница Эстонии, певица Alika. Ей удалось квалифицироваться в финал. Впрочем, внимательные еврофаны выяснили, что молодая артистка выступала в оккупированном Крыму вместе с путинистами.
Об этом в комментариях под публикацией Telegram-канала "Євробачення Україна" написал один из пользователей мессенджера.
С кем пела эстонка
20-летняя Алика Милова не раз в интервью говорила, что поддерживает Украину и хочет поскорее приехать в нашу страну, потому что у нее живут родственники в Киеве. Впрочем, выяснилось, что в 2015 году певица приняла участие в фестивале "Детская Новая волна", которую оккупанты провели в детском лагере "Артек". Тогда Алика выступила вместе с пропагандистами Николаем Басковым и Жасмином.
Несмотря на то, что решение за нее принимали родители, а не Алика, некоторые украинские поклонники требуют извинений за незаконный визит оккупированного полуострова.
Отметим, что эстонка выступит в финале конкурса "Евровидение-2023", который пройдет уже завтра, 13 мая, под номером 12.
Напомним, ранее мы писали о результатах второго полуфинала "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, под какими номерами выйдут на сцену финала конкурса "Евровидение" 26 участников из разных стран.