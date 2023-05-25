Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Представительница Польши на "Евровидении" отреагировала на слухи о ее брате и россиянах arrow

Представительница Польши на "Евровидении" отреагировала на слухи о ее брате и россиянах

25 мая 2023 12:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Представительница Польши на "Евровидении" отреагировала на слухи о ее брате и россиянах
Певица Blanka на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне в соцсетях разгорелся скандал вокруг представительницы Польши на конкурсе "Евровидение-2023", певицы Blanka. Ее брат Оливер поддерживал россиян в начале полномасштабной войны. Но позже все публикации удалил.

Менеджмент польской звезды отреагировал на скандал, пишет издание 24 Showbiz.

Читайте также:

Что думает Blanka

Польская певица заявила, что публикации в украинских СМИ и соцсетях на тему относительно ее брата и россиян абсурдны. Blanka заверила, что она исполнена сострадания, любви и поддержки к украинскому народу, который мужественно борется с оккупантом.

"Когда пишу это, плачу от печали. Я всегда и навеки всем сердцем с украинским народом. Я поддерживала вас с самого начала. Я, как и вся моя семья, живу солидарно со страданиями украинского народа, страдающего зверскими атаками. Мы никогда не поддерживали и не поддерживаем агрессию против Украины", — заявила Blanka.

Певица Blanka на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: Reuters

Что говорил брат

В начале марта 2022 года Оливер писал в соцсетях о "киевских нацистах" и "освободителях". Также брат певицы высказывал мнение, что все не так однозначно. Впоследствии Оливер удалил скандальный пост из Facebook.

Скриншот: TikTok/bitizdrava666

Напомним, ранее мы писали, что поездка за границу закончилась для неизменного комментатора "Евровидения", шоумена Тимура Мирошниченко, огромным штрафом и стрессом на границе. Также мы рассказывали, что песня Джамалы стала лучшей на конкурсе "Евровидение" за последние 49 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас