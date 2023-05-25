Представительница Польши на "Евровидении" отреагировала на слухи о ее брате и россиянах

Певица Blanka на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: Reuters

Накануне в соцсетях разгорелся скандал вокруг представительницы Польши на конкурсе "Евровидение-2023", певицы Blanka. Ее брат Оливер поддерживал россиян в начале полномасштабной войны. Но позже все публикации удалил.

Менеджмент польской звезды отреагировал на скандал, пишет издание 24 Showbiz.

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Что думает Blanka

Польская певица заявила, что публикации в украинских СМИ и соцсетях на тему относительно ее брата и россиян абсурдны. Blanka заверила, что она исполнена сострадания, любви и поддержки к украинскому народу, который мужественно борется с оккупантом.

"Когда пишу это, плачу от печали. Я всегда и навеки всем сердцем с украинским народом. Я поддерживала вас с самого начала. Я, как и вся моя семья, живу солидарно со страданиями украинского народа, страдающего зверскими атаками. Мы никогда не поддерживали и не поддерживаем агрессию против Украины", — заявила Blanka.

Певица Blanka на конкурсе "Евровидение-2023". Фото: Reuters

Что говорил брат

В начале марта 2022 года Оливер писал в соцсетях о "киевских нацистах" и "освободителях". Также брат певицы высказывал мнение, что все не так однозначно. Впоследствии Оливер удалил скандальный пост из Facebook.

Скриншот: TikTok/bitizdrava666

Напомним, ранее мы писали, что поездка за границу закончилась для неизменного комментатора "Евровидения", шоумена Тимура Мирошниченко, огромным штрафом и стрессом на границе. Также мы рассказывали, что песня Джамалы стала лучшей на конкурсе "Евровидение" за последние 49 лет.