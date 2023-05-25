Представительница Польши на "Евровидении" отреагировала на слухи о ее брате и россиянах
Накануне в соцсетях разгорелся скандал вокруг представительницы Польши на конкурсе "Евровидение-2023", певицы Blanka. Ее брат Оливер поддерживал россиян в начале полномасштабной войны. Но позже все публикации удалил.
Менеджмент польской звезды отреагировал на скандал, пишет издание 24 Showbiz.
Что думает Blanka
Польская певица заявила, что публикации в украинских СМИ и соцсетях на тему относительно ее брата и россиян абсурдны. Blanka заверила, что она исполнена сострадания, любви и поддержки к украинскому народу, который мужественно борется с оккупантом.
"Когда пишу это, плачу от печали. Я всегда и навеки всем сердцем с украинским народом. Я поддерживала вас с самого начала. Я, как и вся моя семья, живу солидарно со страданиями украинского народа, страдающего зверскими атаками. Мы никогда не поддерживали и не поддерживаем агрессию против Украины", — заявила Blanka.
Что говорил брат
В начале марта 2022 года Оливер писал в соцсетях о "киевских нацистах" и "освободителях". Также брат певицы высказывал мнение, что все не так однозначно. Впоследствии Оливер удалил скандальный пост из Facebook.
Напомним, ранее мы писали, что поездка за границу закончилась для неизменного комментатора "Евровидения", шоумена Тимура Мирошниченко, огромным штрафом и стрессом на границе. Также мы рассказывали, что песня Джамалы стала лучшей на конкурсе "Евровидение" за последние 49 лет.