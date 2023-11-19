Представниця України на Дитячому Євробаченні вирушила на конкурс до Франції

Співачка Анастасія Димид. Фото: Олен Переверзєв/Суспільне Мовлення

Українська делегація вирушила на пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2023" у Францію. Дев’ятирічна Анастасія Димид спочатку добиралась потягом до Польщі, а вже звідти літаком Лазурного узбережжя. Саме в Ніцці пройде конкурс.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram, зокрема на сторінці "Суспільне Євробачення".

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Анастасію Димид із села Гошів, Івано-Франківської області, обрали серед 143 претендентів, які подали заявки на участь у Нацвідборі. Наймолодша фіналістка займається музикою з п'яти років. Двічі на тиждень дівчинка їздить на репетиції у Долинський міський будинок культури. Перед конкурсами — щодня.

Компанію маленькій українці у подорожі склала не лише її мама, Уляна Димид, але й креативний директор цьогорічного Нацвідбору на "Дитяче Євробачення" Герман Нєнов. Він відповідає за номер Анастасії на 21-му пісенному конкурсі в Ніцці. В дорозі Димид взяла невелике інтерв'ю в Нєнова.

Герман Нєнов та Анастасія Димид в аеропорту Варшави. Скриншоти: Instagram/suspilne.eurovision

Символічно, але до Франції українська делегація вилітала разом з поляками. Саме тому Анастасія в терміналі аеропорту переспівала свою конкурсну композицію "Квітка" польською та зробила фотографії.

Анастасія Димид в аеропорту Варшави. Скриншоти: Instagram/suspilne.eurovision

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2023" пройде у Франції. Фінал відбудеться 26 листопада в Палаці "Нікайя" у Ніцці на Лазуровому узбережжі.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Melovin втретє пішов на Нацвідбір "Євробачення". Також ми розповідали, що оголошені фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2024".