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Представительница Украины на Детском Евровидении отправилась на конкурс во Францию

19 ноября 2023 18:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Представительница Украины на Детском Евровидении отправилась на конкурс во Францию
Певица Анастасия Димид. Фото: Олен Переверзев/Суспільне мовлення
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинская делегация отправилась на песенный конкурс "Детское Евровидение-2023" во Францию. Девятилетняя Анастасия Димид сначала добиралась поездом в Польшу, а уже отдуда на самолете Лазурного побережья. Именно в Ницце пройдет конкурс.

Соответствующие сторизы появились в Instagram , в частности на странице "Суспільне Євробачення".

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Анастасию Димид из села Гошив, Ивано-Франковской области, выбрали среди 143 претендентов, подавших заявки на участие в Нацотборе. Самая младшая финалистка занимается музыкой с пяти лет. Дважды в неделю девочка ездит на репетиции в Долинский городской дом культуры. Перед конкурсами — каждый день.

Компанию маленькой украинке в путешествии составила не только ее мама Ульяна Димид, но и креативный директор нынешнего Нацотбора на "Детское Евровидение" Герман Ненов. Он отвечает за номер Анастасии на 21-м песенном конкурсе в Ницце. В пути Димид взяла небольшое интервью у Ненова.

Евровидение
Герман Ненов и Анастасия Димид в аэропорту Варшавы. Скриншоты: Instagram/suspilne.eurovision

Символично, но во Францию украинская делегация вылетала вместе с поляками. Именно поэтому Анастасия в терминале аэропорта перепела свою конкурсную композицию "Квітка" на польском и сделала фотографии.

Анастасия Димид
Анастасия Димид в аэропорту Варшавы. Скриншоты: Instagram/suspilne.eurovision

Детский песенный конкурс "Евровидение-2023" пройдет во Франции. Финал состоится 26 ноября во Дворце "Никая" в Ницце на Лазурном побережье.

Напомним, ранее мы писали, почему Melovin в третий раз пошел на Нацотбор "Евровидения". Также мы рассказывали, что объявлены финалисты Нацотбора на "Евровидение-2024".

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