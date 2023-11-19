Представительница Украины на Детском Евровидении отправилась на конкурс во Францию

Певица Анастасия Димид. Фото: Олен Переверзев/Суспільне мовлення

Украинская делегация отправилась на песенный конкурс "Детское Евровидение-2023" во Францию. Девятилетняя Анастасия Димид сначала добиралась поездом в Польшу, а уже отдуда на самолете Лазурного побережья. Именно в Ницце пройдет конкурс.

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Анастасию Димид из села Гошив, Ивано-Франковской области, выбрали среди 143 претендентов, подавших заявки на участие в Нацотборе. Самая младшая финалистка занимается музыкой с пяти лет. Дважды в неделю девочка ездит на репетиции в Долинский городской дом культуры. Перед конкурсами — каждый день.

Компанию маленькой украинке в путешествии составила не только ее мама Ульяна Димид, но и креативный директор нынешнего Нацотбора на "Детское Евровидение" Герман Ненов. Он отвечает за номер Анастасии на 21-м песенном конкурсе в Ницце. В пути Димид взяла небольшое интервью у Ненова.

Герман Ненов и Анастасия Димид в аэропорту Варшавы. Скриншоты: Instagram/suspilne.eurovision

Символично, но во Францию украинская делегация вылетала вместе с поляками. Именно поэтому Анастасия в терминале аэропорта перепела свою конкурсную композицию "Квітка" на польском и сделала фотографии.

Анастасия Димид в аэропорту Варшавы. Скриншоты: Instagram/suspilne.eurovision

Детский песенный конкурс "Евровидение-2023" пройдет во Франции. Финал состоится 26 ноября во Дворце "Никая" в Ницце на Лазурном побережье.

Напомним, ранее мы писали, почему Melovin в третий раз пошел на Нацотбор "Евровидения". Также мы рассказывали, что объявлены финалисты Нацотбора на "Евровидение-2024".