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Прем'єр-міністр Італії пішла від коханого після його пікантних заяв

20 жовтня 2023 16:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Прем'єр-міністр Італії пішла від коханого після його пікантних заяв
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та Андреа Джамбруно. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні розійшлася зі своїм партнером тележурналістом Андреа Джамбруно. Його нещодавно розкритикували за сексистські висловлювання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Пара познайомилася у телестудії у 2014 році. У Джорджії та Андреа є семирічна донька.

 

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та Андреа Джамбруно. Фото: instagram.com/giorgiameloni/

"Мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже 10 років, закінчуються. Наші шляхи розійшлися, і настав час визнати це", — написала Мелоні у своїх соціальних мережах.

Минулого місяця Мелоні заявила журналістам, що її не варто засуджувати за висловлювання Джамбруно, і в майбутньому вона не відповідатиме на запитання щодо його поведінки.

У серпні Джамбруно, обговорюючи тему насильства в ефірі своєї програми, заявив, що жінки можуть уникнути зґвалтування, "якщо не сильно напиваються", після чого зазнав масової критики.

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