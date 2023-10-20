Премьер-министр Италии ушла от любимого после его пикантных заявлений

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони и Андреа Джамбруно. Фото: Reuters

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони рассталась со своим партнером тележурналистом Андреа Джамбруно. Его недавно подвергли критике за сексистские высказывания.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также:

Скандал вокруг жениха известного политика

Пара познакомилась в телестудии в 2014 году. У Джорджии и Андреа есть семилетняя дочь.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони и Андреа Джамбруно. Фото: instagram.com/giorgiameloni/

"Мои отношения с Андреа Джамбруно, которые длились почти 10 лет, заканчиваются. Наши пути разошлись, и пора признать это", — написала Мэлони в своих социальных сетях.

В прошлом месяце Мэлони заявила журналистам, что ее не стоит осуждать за высказывания Джамбруно, и в будущем она не будет отвечать на вопросы, касающиеся его поведения.

В августе Джамбруно, обсуждая тему насилия в эфире своей программы, заявил, что женщины могут избежать изнасилования, "если не сильно напиваются", после чего подвергся массовой критике.

Ранее экс-супруг Бритни Спирс вышел с новой "подругой" на красную дорожку.

Напомним, Бритни Спирс устроила откровенные танцы с ножами.