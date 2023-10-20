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Премьер-министр Италии ушла от возлюбленного после его пикантных заявлений

20 октября 2023 16:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Премьер-министр Италии ушла от любимого после его пикантных заявлений
Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони и Андреа Джамбруно. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони рассталась со своим партнером тележурналистом Андреа Джамбруно. Его недавно подвергли критике за сексистские высказывания.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Пара познакомилась в телестудии в 2014 году. У Джорджии и Андреа есть семилетняя дочь.

 

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони и Андреа Джамбруно. Фото: instagram.com/giorgiameloni/

"Мои отношения с Андреа Джамбруно, которые длились почти 10 лет, заканчиваются. Наши пути разошлись, и пора признать это", — написала Мэлони в своих социальных сетях.

В прошлом месяце Мэлони заявила журналистам, что ее не стоит осуждать за высказывания Джамбруно, и в будущем она не будет отвечать на вопросы, касающиеся его поведения.

В августе Джамбруно, обсуждая тему насилия в эфире своей программы, заявил, что женщины могут избежать изнасилования, "если не сильно напиваются", после чего подвергся массовой критике.

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