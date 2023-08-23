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Такого не було 35 років: голлівудські боси домовляються зі сценаристами, які страйкують

23 серпня 2023 10:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Такого не було 35 років: голлівудські боси домовляються зі сценаристами, які страйкують
Протести сценаристів та акторів в Нью-Йорку 22 серпня. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У США триває спільний страйк сценаристів та акторів. Вони вимагають від продюсерів покращень умов співпраці, а також припинення активного використання штучного інтелекту, який забирає в них роботу. І нарешті в цьому гучному кейсі є перші результати. 

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Хто пішов на поступки

Голлівудські студії оприлюднили подробиці пропозиції для сценаристів. Останні можуть претендувати на найбільше підвищення зарплати за останні 35 років. Таким чином керівництво студій хоче повернутися до роботи, бо безліч проєктів стоять на стопі через підтримку акторами сценаристів. 

Студії запропонували підвищити зарплату сценаристам, захистити від використання штучного інтелекту та надсилати профспілці щоквартальні звіти з інформацією про глядачів серіалів. Водночас сценаристи хочуть, щоб студії гарантували винагороду за успіх.

Протести сценаристів та акторів в Нью-Йорку 22 серпня. Фото: Reuters

Головні виконавчі директори великих медіакомпаній останніми тижнями активніше залучилися до переговорів, сподіваючись завершити суперечку, яка тривала все літо. Група генеральних директорів, у тому числі Боб Айгер з Walt Disney Co., Тед Сарандос з Netflix Inc. і Девід Заслав з Warner Bros Discovery Inc., зустрілися з керівництвом Гільдії сценаристів Америки.

"Нашим пріоритетом є припинення страйку, щоб цінні члени творчої спільноти могли повернутися до того, що вони вміють найкраще. Ми підійшли до столу з пропозицією, яка відповідає першочерговим занепокоєнням, які висловили автори", — заявила Керол Ломбардіні, президентка Альянсу кіно- та телевізійних продюсерів, який представляє студії. 

Нагадаємо, раніше ми писали, чому зйомкам приквелу "Гри престолів" не загрожує масовий страйк акторів та сценаристів. Також ми розповідали, що суперзірки нового фільму Крістофера Нолана "Оппенгеймер" пішли з прем'єри в Лондоні через страйк у Голлівуді.

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