Премьеру фильма "Дюна 2" перенесли из-за забастовки сценаристов и актеров: на когда

Кадр из фильма "Дюна 2". Фото: Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Премьеру фэнтезийного фильма "Дюна 2" режиссера Дэнни Вильнева с нетерпением ждут миллионы кинозрителей. Об этом говорят количество просмотров трейлера и обсуждение в сети. Впрочем, поклонникам киноадаптации одноименного романа Фрэнка Герберта 1965 года придется подождать. Премьеру фильма перенесли.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Когда выйдет лента

На фоне забастовки актерской гильдии США и не возможности из-за этого сделать достойное промо со звездами фильма Warner Bros. и Legendary Entertainment перенесли фильм "Дюна 2" почти на четыре с половиной месяца. Вместо 3 ноября он выйдет на большие экраны 15 марта 2024 года.

Warner Bros. также отложила блокбастер "Годзилла и Конг: Новая империя", выход которого теперь намечен на 12 апреля 2024-го, и анимационный фильм "Властелин колец: Война Рохирримов". Он появится в кинотеатрах только в следующем декабре. Другие высокобюджетные ленты студии, в частности "Аквамен и утраченное царство", "Вонка" и "Цвет лиловый", все еще запланированы на 2023 год.

О фильме

События разворачиваются в далеком будущем: юный Пол Атрейдес и его семья, благородный Дом Атрейдесов, оказываются втянутыми в войну за опасную пустынную планету Арракис между коренным народом фремен и бывшими правителями Арракиса, Домом Харконненов.

Отметим, что первая часть фильма Дени Вильнева была номинирована в десяти категориях премии "Оскар", включая "Лучший фильм". В итоге лента Вильнева получила шесть статуэток.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в кинопрокат в День Независимости Украины. Также мы рассказывали, что голливудские боссы договариваются с бастующими сценаристами: такого не было 35 лет.