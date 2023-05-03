Премия "Оскар" изменила правила для членов жюри и запретила им устраивать вечеринки и не только

Локация проведения церемонии "Оскар". Фото: Wikimedia Commons

Американская академия кинематографических искусств и наук пересмотрела правила проведения предвыборной кампании на получение "Оскара". Изменения будут касаться обсуждения премии в социальных сетях, СМИ и разных публичных площадках.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Новые правила теперь запрещают членам Академии использовать социальные сети для поощрения или отказа других членов голосовать за любой фильм, выступление или достижение. Они также больше не смогут анонимно сообщать СМИ о своем выборе.

"Вы не имеете права обсуждать свои преимущества при голосовании и предпочтения других членов на публичном форуме. Это включает в себя сравнение или ранжирование кинофильмов, выступлений или достижений в связи с голосованием. Это также включает анонимное общение с прессой", — говорится в заявлении Академии.

Кроме того, членам совета управляющих Академии полностью запрещено проводить частные мероприятия, собрания, кинопоказы или быть модератором мероприятий, если они не имеют прямого отношения к фильму.

Причины подобных ограничений

Изменения в правила были внесены после ряда инцидентов. Так, организаторам "Оскара" не понравилось, что продюсер фильма "Топ Ган: Меверик" Джерри Брукхаймер устроил вечеринку в своем доме в Беверли-Хиллз, на которой присутствовало несколько членов жюри премии. В уставе Академии говорится, что после объявления номинантов компании не могут "приглашать участников на какие-либо вечеринки, ужины, ланчи или другие невзрачные меры, способствующие продвижению фильмов-номинантов".

Причиной установления новых правил послужила и провокационная история с номинацией "Лучшая женская роль". В заключительный день голосования актриса Мишель Йео опубликовала в соцсети скриншоты статьи Vogue, в которой автор высоко оценила ее игру и объяснила, почему у другой номинантки Кейт Бланшетт нет шансов на победу.

Позже Йео удалила публикацию и получила желанную статуэтку. Теперь отсылка на конкурентов в социальных сетях со стороны номинантов или рекламных команд фильмов запрещена.

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