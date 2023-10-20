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Премію MTV Europe Music Awards скасували через війну в Ізраїлі

20 жовтня 2023 13:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Премію MTV Europe Music Awards скасували через війну в Ізраїлі
Співак Енріке Іглесіас з нагородю на премії MTV Europe Music Awards. Фото: instagram.com/enri75que_aze/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Музична премія MTV Europe Music Awards не відбудеться цього року. Захід, який мав відбутися у Парижі, скасували через події в Ізраїлі та секторі Гази.

Про це пише Reuters.

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Церемонія мала транслюватися в прямому ефірі 5 листопада. Серед номінантів премії були Тейлор Свіфт, Bad Bunny, Foo Fighters.

 

"Через нестабільні світові подій, ми вирішили не проводити MTV EMA у 2023 з міркувань безпеки для тисяч співробітників, членів знімальної групи, артистів, фанатів і партнерів, які подорожують з усіх куточків світу, щоб втілити шоу в життя. MTV EMA — це щорічне свято світової музики. Коли ми спостерігаємо за подіями в Ізраїлі та Газі, які продовжують розгортатися, ми не відчуваємо, що зараз настав час для глобального святкування. Тисячі життів вже втрачено, це момент жалоби. Ми з нетерпінням чекаємо на проведення MTV EMA в листопаді 2024 року", — заявили організатори.

Церемонія вручення музичних нагород MTV Europe Music Awards проводиться щороку. Минулого року подія пройшла у Дюссельдорфі.

Вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Гази по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Раніше Джіджі Хадід вперше з'явилась на публіці після критики з боку уряду Ізраїля.

Нагадаємо, охоронець Тейлор Свіфт покинув роботу та поїхав воювати в Ізраїль.

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