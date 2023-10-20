Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Премию MTV Europe Music Awards отменили из-за войны в Израиле arrow

Премию MTV Europe Music Awards отменили из-за войны в Израиле

20 октября 2023 13:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Премию MTV Europe Music Awards отменили из-за войны в Израиле
Певец Энрике Иглесиас с наградой на премии MTV Europe Music Awards. Фото: instagram.com/enri75que_aze/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Музыкальная премия MTV Europe Music Awards не состоится в этом году. Мероприятие, которое должно было пройти в Париже, отменено из-за событий в Израиле и секторе Газа.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Нестабильность в Израиле стала причиной отмены музыкального события

Церемония должна была транслироваться в прямом эфире 5 ноября. Среди номинантов премии были Тейлор Свифт, Bad Bunny, Foo Fighters.

 

"Из-за нестабильных мировых событий мы решили не проводить MTV EMA в 2023 из соображений безопасности для тысяч сотрудников, членов съемочной группы, артистов, фанатов и партнеров, приезжающих со всех уголков мира, чтобы воплотить шоу в жизнь. MTV EMA — это ежегодный праздник мировой музыки Когда мы наблюдаем за событиями в Израиле и Газе, которые продолжают разворачиваться, мы не чувствуем, что настало время для глобального празднования. Тысячи жизней уже утрачены, это момент траура. Мы с нетерпением ждем проведения MTV EMA в ноябре 2024 года", — заявили организаторы.

Церемония вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards проводится каждый год. В прошлом году событие прошло в Дюссельдорфе.

Утром 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.

Ранее Джиджи Хадид впервые появилась на публике после критики правительства Израиля.

Напомним, охранник Тейлор Свифт бросил работу и уехал воевать в Израиль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме