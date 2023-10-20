Премию MTV Europe Music Awards отменили из-за войны в Израиле

Певец Энрике Иглесиас с наградой на премии MTV Europe Music Awards. Фото: instagram.com/enri75que_aze/

Музыкальная премия MTV Europe Music Awards не состоится в этом году. Мероприятие, которое должно было пройти в Париже, отменено из-за событий в Израиле и секторе Газа.

Об этом пишет Reuters.

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Церемония должна была транслироваться в прямом эфире 5 ноября. Среди номинантов премии были Тейлор Свифт, Bad Bunny, Foo Fighters.

"Из-за нестабильных мировых событий мы решили не проводить MTV EMA в 2023 из соображений безопасности для тысяч сотрудников, членов съемочной группы, артистов, фанатов и партнеров, приезжающих со всех уголков мира, чтобы воплотить шоу в жизнь. MTV EMA — это ежегодный праздник мировой музыки Когда мы наблюдаем за событиями в Израиле и Газе, которые продолжают разворачиваться, мы не чувствуем, что настало время для глобального празднования. Тысячи жизней уже утрачены, это момент траура. Мы с нетерпением ждем проведения MTV EMA в ноябре 2024 года", — заявили организаторы.

Церемония вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards проводится каждый год. В прошлом году событие прошло в Дюссельдорфе.

Утром 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.

Ранее Джиджи Хадид впервые появилась на публике после критики правительства Израиля.

Напомним, охранник Тейлор Свифт бросил работу и уехал воевать в Израиль.