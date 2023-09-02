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Приключения в Куршевеле, триллер с Вашингтоном и докфильм о Мариуполе: кинопремьеры недели

2 сентября 2023 20:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Приключения в Куршевеле, триллер с Вашингтоном и докфильм о Мариуполе: кинопремьеры недели
Кадр из фильма "Праведник 3: Последняя глава". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли пять фильмов. Среди них, в частности, третьья часть популярной франшизы "Праведник" с Дензелом Вашингтоном в главной роли и американский документальный фильм о первых днях полномасштабной войны в блокированном Мариуполе.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

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Праведник 3: Последняя глава (США)

Криминальный триллер и боевик является продолжением двух предыдущих одноименных фильмов, вышедших в 2014 и 2018 годах соответственно. Сразу после релиза второй ленты режиссер Антуан Фукуа объявил, что намерен снять третью часть, события которой будут разворачиваться за пределами США. Съемки проходили осенью прошлого года в итальянских городах Неаполе и Риме.

Главные роли в фильмах сыграли Дензел Вашингтон, Дакота Фаннинг, Дэвид Денман, Соня Аммар и другие звезды.

20 дней в Мариуполе (США)

Документальный фильм создан в сотрудничестве Associated Press и американских документалистов из Frontline. Материал для фильма был отснят во время первых дней осады Мариуполя. Около 10% видео и фотографий удалось отправить из единственной точки в городе, где находился сигнал мобильной связи. Около 30 часов видео было вывезено гуманитарным коридором.

Видеожурналист Associated Press Мстислав Чернов вместе со своими коллегами Василиной Степаненко и фотографом Евгением Малолеткой встретили полномасштабную войну в Мариуполе. Именно они и документировали российский террор в городе.

10 дней без мамы в Куршевеле (Франция)

Комедия является продолжением вышедшего на экраны в 2020 году фильма "10 дней без мамы". Режиссерское кресло вновь занял Людовик Бернард. По сюжету, чтобы хоть как-то отвлечься от ежедневных хлопот с детьми, Антуан организует семейное путешествие на горнолыжный курорт. Правда, он забыл о жене.

10 правдивых фактов о любви (США)

По сюжету в редакции популярного издания работает Карина. Она ведет колонку о любви и романтике. Предполагается, что автор должен разбираться в том, о чем пишет. Карина именно так и думала, потому что имела идеальные отношения с парнем по имени Том. Они вместе уже пять лет, поэтому вот-вот Том должен сделать предложение. Однако он бросает Карину. В это же время в команде появляется новый сотрудник.

Мармадюк (США)

Неделю кинопремьер порадует и самых маленьких посетителей кинотеатров. Комедийная анимационная лента является продолжением одноименного мультфильма, вышедшего на экраны 2011 года. В основе сюжета — газетный комикс о семье, в которой живет большой пес. Краткие истории о четырехлапых печатались в одной из газет с 1954 по 2015 годы.

Напомним, ранее мы писали о впечатлениях шоумена Андрея Беднякова после просмотра докфильма "20 дней в Мариуполе". Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в кинопрокат в День Независимости Украины.

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