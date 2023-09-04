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Приемный сын Тимура Мирошниченко заболел коварной болезнью

4 сентября 2023 11:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Приемный сын Тимура Мирошниченко заболел коварной болезнью
Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, Инна, рассказала, что их 2-летний сын Марсельзаболел. Родители даже не подозревали, что у мальчика тяжелая болезнь.

Об этом Инна рассказала в своем Instagram.

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Родители заметили, что сын начал сильно хрипеть, когда дышит. Анализы крови тоже были не в норме.

 

Инна Мирошниченко рассказала о больном сыне. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Инна Мирошниченко рассказала о больном сыне. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Дышит со звуком кальяна, который курят. Пришли анализы крови, там все тоже красное. Я ничего не понимаю. Нашла клинику, которая работает в воскресенье и где есть окно. Едем", — поделилась Инна.

Позже врачи диагностировали у мальчика пневмонию, и то, что ему нужна госпитализация. Однако Инна пока выбрала домашнее лечение.

"Пневмония…От госпитализации я отказалась. Потому что он начинает задыхаться от одного вида врачей… Как сейчас ставить ему капельницы…Он не будет лежать 100%. Попросила несколько дней на домашнее лечение. Дали три. Если через три не станет лучше, то без вариантов. Я даже не знала, что пневмония может прийти так тихо. Температуры не было. Начал кашлять и все", — поделилась Мирошниченко.

Дома Марсель начал делать ингаляции. Поэтому через три станет известно, будут ли госпитализировать мальчика.

Напомним, жена Тимура Мирошниченко рассказала о жестоких методах воспитания в детдомах.

Ранее Тимур Мирошниченко назвал, сколько стоит усыновить ребенка.

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