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Поклонников возмутило откровение 11-летней Кирстен Данст о поцелуях с Бердом Питтом

8 августа 2023 16:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Поклонников возмутило откровение 11-летней Кирстен Данст о поцелуях с Бердом Питтом
Актриса Кирстен Данст. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Кирстен Данст поцеловала Брэда Питта во время съемок фильма "Интервью с вампиром" в возрасте 11 лет. Недавно в сети появилось видео с интервью юной Кирстен, где она рассказывает о своих эмоциях во время этого эпизода, что вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников кино.

Об этом пишет Daily Mail.

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В видео актриса описывает, как чувствовала себя "неудобно" во время поцелуя с тогдашним 31-летним Питтом.

Фильм 1994 стал прорывом для Кирстен, где она сыграла 10-летнюю девочку по имени Клаудия, которую превратили в вампира Луи де Пуант-дю-Лак (Брэд Питт) и Лестат де Лионкур (Том Круз).

В интервью Кирстен объясняет, насколько "неуклюжей" она считала эту сцену: "он мужчина, поэтому почему мне будет приятно его целовать?".

@nomorelatefees

Replying to @nomorelatefees Действительно, что он должен был понять, что пленка была плохая, а той, хто говорив, не може бути ні. #Hollyweird #KirstenDunst #samanthamathis #bradpitt

♬ оригинал звука - No More Late Fees Podcast

После того, как ее снова спросили об этом, актриса повторила: "Бреду 31 год, я имею в виду, он не совсем мальчик".

Пользователи TikTok возмутились видео. Многие считали интервью и сам фильм "дикими" и "сумасшедшими", ведь ребенок играл роль с партнерами на 20 лет старше его.

"Они ожидали, что у нее будет другой ответ?", – пишут комментаторы.

"Мне было 11, было бы странно, если бы я сказал: "Это замечательно", — комментировала поцелуй уже взрослой актриса.

Она также рассказала Vanity Fair в 2021 году, что это было "худшее" в съемках фильма, кроме того, что она укусила шею актера, который, очевидно, вспотел.

Однако она уточнила: "Но, на этой съемочной площадке ко мне относились как к настоящей принцессе" и она также четко заявила, что не держит обиды на звезду "Бойцовского клуба", который был как старший брат на съемочной площадке.

Напомним, Анджелина Джоли снова подала в суд на Брэда Питта.

Ранее Анджелина Джоли согласилась на внесудебное урегулирование "войны" с Питтом за винодельню.

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