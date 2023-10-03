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Репер Drake вирішив втішити самотнього фаната щедрою сумою

3 жовтня 2023 17:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Репер Drake вирішив втішити самотнього фаната щедрою сумою
Репер Drake. Фото: instagram.com/drake/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Репер Drake спробував підняти настрій розбитого горем фаната. Зірка дав хлопцю велику суму грошей.

Про це пише independent.co.uk.

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Щедрий жест репера

Під час одного зі своїх концертів в рамках туру "It’s All a Blur" у Kaseya Center у Маямі репер вирішив дати відвідувачу концерту 50 000 доларів після того, як він повідомив, що його колишня дівчина повинна була відвідати концерт з ним, перш ніж вони розійшлися.

Табличка фаната спочатку привернув увагу репера.

"Мені подобається цей напис. Це хороший напис, щоб вибрати когось сьогодні ввечері. Зазвичай я роблю щось приємне для жінки, дарую сумку або щось подібне", — сказав музикант.

"Я витратив усі свої заощадження, купуючи квитки для себе та моєї колишньої, але, чесно кажучи, нічого, це справді її втрата", — йшлося у написі на табличці хлопця.

"Значить, вона не прийшла з тобою сьогодні ввечері на шоу Drake? Що з нею не так? Вона почуватиметься дуже збентеженою, тому що я дам тобі 50 тисяч", — додав музикант.

Drake не тільки регулярно роздає екстравагантні подарунки під час своїх шоу, але й отримує їх. Минулого місяця він продемонстрував, наскільки шанувальники його люблять, опублікувавши фото поруч із усіма бюстгальтерами, якими його кинули під час його туру "It’s All a Blur. Збирати бюстгальтери, якими шанувальники кидають у артиста під час його виступу, стало традицією з липня, коли бариста з Род-Айленда кинула свій бюстгальтер у співака під час його виступу в Нью-Йорку.

Раніше репер Drake зізнався, чому досі неодружений.

Нагадаємо, Геллі Беррі відповіла Drake, який без згоди використав її фото.

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