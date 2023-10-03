Репер Drake вирішив втішити самотнього фаната щедрою сумою
Репер Drake спробував підняти настрій розбитого горем фаната. Зірка дав хлопцю велику суму грошей.
Про це пише independent.co.uk.
Щедрий жест репера
Під час одного зі своїх концертів в рамках туру "It’s All a Blur" у Kaseya Center у Маямі репер вирішив дати відвідувачу концерту 50 000 доларів після того, як він повідомив, що його колишня дівчина повинна була відвідати концерт з ним, перш ніж вони розійшлися.
Drake gives recently dumped fan $50K: “You gon’ flex on her tonight”https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/k4u7DvEC8H— HipHopDX (@HipHopDX) September 30, 2023
Табличка фаната спочатку привернув увагу репера.
"Мені подобається цей напис. Це хороший напис, щоб вибрати когось сьогодні ввечері. Зазвичай я роблю щось приємне для жінки, дарую сумку або щось подібне", — сказав музикант.
"Я витратив усі свої заощадження, купуючи квитки для себе та моєї колишньої, але, чесно кажучи, нічого, це справді її втрата", — йшлося у написі на табличці хлопця.
"Значить, вона не прийшла з тобою сьогодні ввечері на шоу Drake? Що з нею не так? Вона почуватиметься дуже збентеженою, тому що я дам тобі 50 тисяч", — додав музикант.
Drake не тільки регулярно роздає екстравагантні подарунки під час своїх шоу, але й отримує їх. Минулого місяця він продемонстрував, наскільки шанувальники його люблять, опублікувавши фото поруч із усіма бюстгальтерами, якими його кинули під час його туру "It’s All a Blur. Збирати бюстгальтери, якими шанувальники кидають у артиста під час його виступу, стало традицією з липня, коли бариста з Род-Айленда кинула свій бюстгальтер у співака під час його виступу в Нью-Йорку.
Раніше репер Drake зізнався, чому досі неодружений.
Нагадаємо, Геллі Беррі відповіла Drake, який без згоди використав її фото.