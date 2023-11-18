Прихильниця Роббі Вільямса після його концерту опинилася у комі

Певец Робби Уильямс. Фото: instagram.com/robbiewilliams/

На концерте Робби Уильямса в Сиднее поклонница упала и была доставлена в больницу. Она находится под наблюдением врачей в критическом состоянии.

Об этом пишет independent.co.uk.

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Фанатка травмировалась во время падения

70-летняя фанатка музыканта получила травмы лица и головы во время падения на стадионе Allianz. Она была доставлена в больницу, где ей была оказана медицинская помощь. В результате полученных тяжелых повреждений она была введена в искусственную кому.

Врачи были вызваны на место происшествия около 22:15 после того, как им сообщили, что на территории стадиона упала женщина. Очевидно, поклонница певца пыталась перелезть через сиденье на верхнем ярусе трибуны стадиона и упала. До приезда скорой потерпевшей оказывал первую помощь посетитель концерта, оказавшийся медицинским работником.

"Это ужасно печальный инцидент, и наши мысли в настоящее время находятся с пациентом и его семьей", — говорится в заявлении врачей.

Британский певец Робби Уильямс выступил перед аудиторией в 38 тысяч человек на стадионе Allianz в Сиднее в рамках последнего этапа своего тура XXV по Австралии и Новой Зеландии. Он пока никак не отреагировал на произошедший на концерте инцидент, но выложил несколько снимков из выступления в инстаграм и рассказал, что вечер был "незабываемым".

Напомним, во время концерта Тейлор Свифт скончалась фанатка.

Раньше рэпера Дрейка забросали бельем на сцене.