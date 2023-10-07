Поклонницу правильного питания Дженнифер Лопес подловили с фастфудом

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Певица и актриса Дженнифер Лопес побаловала себя чит-милом. 54-летняя красавица, заботящаяся о своем здоровье, была сфотографирована, как покупает еду в McDonald's со своим мужем Беном Аффлеком.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Дженнифер Лопес с мужем не устояли перед McDonald's

Знаменитости не имели VIP-обслуживания. Они скромно ждали своей очереди, как и любой другой клиент. Джей Ло заказала гамбургер.

Дженнифер Лопес полакомилась едой из McDonald's. Фото: Globo/X17online.com

Дженнифер Лопес полакомилась едой из McDonald's. Фото: Globo/X17online.com

Дженнифер Лопес полакомилась едой из McDonald's. Фото: Globo/X17online.com

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Globo/X17online.com

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Globo/X17online.com

Ранее звезда неоднократно говорила, что соблюдает здоровое питание.

"В течение многих лет я поняла важность соблюдения здоровой диеты. Я все еще ем некоторые блюда, которые люблю, но в умеренных количествах. Я не лишаю себя удовольствия", — сказала звезда.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились на съемках в 2002 году. Вскоре начали встречаться, а в 2003 году собирались жениться, но позже отменили свадьбу. Спустя почти 20 лет Бен и Дженнифер решили начать все сначала.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, снялась в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

Напомним, Лопес показала эксклюзивные фото роскошной свадьбы с Аффлеком.