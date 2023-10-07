Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Поклонницу правильного питания Дженнифер Лопес подловили с фастфудом arrow

Поклонницу правильного питания Дженнифер Лопес подловили с фастфудом

7 октября 2023 19:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Поклонницу правильного питания Дженнифер Лопес подловили с фастфудом
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица и актриса Дженнифер Лопес побаловала себя чит-милом. 54-летняя красавица, заботящаяся о своем здоровье, была сфотографирована, как покупает еду в McDonald's со своим мужем Беном Аффлеком.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Дженнифер Лопес с мужем не устояли перед McDonald's

Знаменитости не имели VIP-обслуживания. Они скромно ждали своей очереди, как и любой другой клиент. Джей Ло заказала гамбургер.

 

Дженнифер Лопес полакомилась едой из McDonald's. Фото: Globo/X17online.com
Дженнифер Лопес полакомилась едой из McDonald's. Фото: Globo/X17online.com

 

Дженнифер Лопес полакомилась едой из McDonald's. Фото: Globo/X17online.com
Дженнифер Лопес полакомилась едой из McDonald's. Фото: Globo/X17online.com

 

Дженнифер Лопес полакомилась едой из McDonald's. Фото: Globo/X17online.com
Дженнифер Лопес полакомилась едой из McDonald's. Фото: Globo/X17online.com

 

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Globo/X17online.com
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Globo/X17online.com

 

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Globo/X17online.com
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Globo/X17online.com

Ранее звезда неоднократно говорила, что соблюдает здоровое питание.

"В течение многих лет я поняла важность соблюдения здоровой диеты. Я все еще ем некоторые блюда, которые люблю, но в умеренных количествах. Я не лишаю себя удовольствия", — сказала звезда.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились на съемках в 2002 году. Вскоре начали встречаться, а в 2003 году собирались жениться, но позже отменили свадьбу. Спустя почти 20 лет Бен и Дженнифер решили начать все сначала.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, снялась в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

Напомним, Лопес показала эксклюзивные фото роскошной свадьбы с Аффлеком.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз