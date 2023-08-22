Приходько погладшала на 10 кг: співачка розповіла про причини

Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько часто проводить інтерактив зі своїми підписниками. Цього разу 36-річна артистка відповіла на деякі запитання фанатів та зізналась, що погладшала на 10 кг.

Про це Приходько розповіла в сторіз свого Instagram.

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Одна з підписниць запитала Анастасію, як їй вдається підтримувати себе у формі. На що співачка, не приховуючи усмішку, зізналась, що в неї є плачевна статистика. Мова йде про вищезгадані десять кілограмів.

"Розмовляла з подругою, каже, що це все від кортизолу, неправильного харчування, нервів. Хоча я не заїдаю, не наїдаюся, не їм 24 на 7. Їм як звичайно. Але, як бачите, щось воно йде не так. І тому не можу відповісти, як я себе тримаю у формі. Я намагаюся, але щось не виходить", — зізналась Анастасія.

Співачка Анастасія приходько. Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Також артистка зізналась, що з дитинства вона завжди мріяла співати. У відповіді на одне з запитань Анастасія згадала, як її віддали до музичної школи навчатися грі на флейті, але вона завжди хотіла опанувати скрипку. Також Приходько збиралась займатися бальними танцями, але також не склалося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Приходько засудила українських зірок, які виступили на музичному фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі (Латвія). Також ми розповідали, що Приходько висловилась проти перекладу пісень з російської на українську.