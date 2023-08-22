Приходько поправилась на 10 кг: певица рассказала о причинах

Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько часто проводит интерактив со своими подписчиками. На этот раз 36-летняя артистка ответила на некоторые вопросы фанатами и призналась, что поправилась на 10 кг.

Об этом Приходько рассказала в сториз своего Instagram.

Читайте также:

Певица набрала вес

Одна из подписниц спросила Анастасию, как ей удается поддерживать себя в форме. На что певица, не скрывая улыбку, призналась, что у нее есть плачевная статистика. Речь идет о вышеупомянутых десяти килограммах.

"Говорила с подругой, говорит, что это все от кортизола, неправильного питания, нервов. Хотя я не заедаю, не наедаюсь, не ем 24 на 7. Ем как обычно. Но, как видите, что-то оно идет не так. И потому не могу ответить, как я себя держу в форме. Я стараюсь, но что-то не получается", — призналась Анастасия.

Певица Анастасия Приходько. Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Также артистка призналась, что с детства она всегда мечтала петь. В ответе на один из вопросов Анастасия вспомнила, как ее отдали в музыкальную школу учиться игре на флейте, но она всегда хотела овладеть скрипкой. Также Приходько собиралась заниматься бальными танцами, но тоже не сложилось.

Напомним, ранее мы писали, что Приходько осудила украинских звезд, которые выступили на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале (Латвия). Также мы рассказывали, что Приходько высказалась против перевода песен с русского на украинский.