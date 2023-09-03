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Приходько прокоментувала виправдовування Ахеджакової щодо прапора України

3 вересня 2023 11:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Приходько прокоментувала виправдовування Ахеджакової щодо прапора України
Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці липня 85-річну російську акторку Лію Ахеджакову сфотографували з українським прапором в руках. Артистка публічно висловлюється проти війни в України, за що її звільнили з одного з московських театрів. Втім, несподівано Ахеджакова почала "перевзуватися на льоту" та назвала наш прапор шарфом.

Цей інцидент у своєму Instagram прокоментувала співачка Анастасія Приходько. 

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Подробиці 

27 липня у Бремені (Німеччина) Ахеджакова вийшла на уклін з синьо-жовтим прапором у руках. Наші земляки почали скандувати акторці слова подяки. Вчинок артистки привернув увагу столичного управління МВС Росії, співробітники якого розпочали перевірку інциденту щодо дискредитації місцевих збройних сил.

Після цього акторка почала все заперечувати. В одному з останніх інтерв’ю вона запевнила, що сама стала жертвою обставин:

"Що ви несете? З яким я вийшла прапором? Мені подавали квіти, і якийсь провокатор засунув мені цей прапор", — заявила вона. 

Лія Ахеджакова з прапором України в Німеччині. Фото: Google

Ахеджакова уточнила, що спочатку нібито не зрозуміла, що саме їй вручили і подумала, що в неї в руках виявився шарф. Але "провокатора", який нібито поставив артистку у незручне становище, розшукати так і не вдалося.

Співачка Анастасія Приходько розповіла про цю ситуацію у своїх соцмережах, та в черговий раз наголосила — "хороших росіян" для неї не існує.  "Ось про що я казала. Нікому з Росії не можна вірити. Ніколи", — заявила вона та додала скриншоти з новин. 

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінський фронтмен гурту "Звери" їздив до окупованого Криму за іншим паспортом. Також ми розповідали, що пропагандист Тіматі викупив мережу піцерій, яка вирішила залишити ринок Росії.

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