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Приходько прокомментировала оправдание Ахеджаковой по поводу флага Украины

3 сентября 2023 11:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Приходько прокомментировала оправдание Ахеджаковой по поводу флага Украины
Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце июля 85-летнюю российскую актрису Лию Ахеджакову сфотографировали с украинским флагом в руках. Артистка публично высказывается против войны в Украине, за что ее уволили из одного из московских театров. Впрочем, неожиданно Ахеджакова начала "переобуваться на лету" и назвала наш флаг шарфом.

Этот инцидент в своем Instagram прокомментировала певица Анастасия Приходько.

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Подробности

27 июля в Бремене (Германия) Ахеджакова вышла на поклон с сине-желтым флагом в руках. Наши земляки начали скандировать актрисе слова благодарности. Поступок артистки привлек внимание столичного управления МВД России, сотрудники которого приступили к проверке инцидента по дискредитации местных вооруженных сил.

После этого актриса начала все возражать. В одном из последних интервью она заверила, что сама стала жертвой обстоятельств:

"Что вы несете? С каким я вышла флагом? Мне подавали цветы, и какой-то провокатор сунул мне этот флаг", — заявила она.

Лия Ахеджакова с флагом Украины в Германии. Фото: Google

Ахеджакова уточнила, что сначала вроде бы не поняла, что именно ей вручили и подумала, что у нее в руках оказался шарф. Но "провокатора", якобы поставившего артистку в неудобное положение, разыскать так и не удалось.

Певица Анастасия Приходько рассказала об этой ситуации в своих соцсетях, но в очередной раз подчеркнула, что "хороших россиян" для нее не существует. "Вот о чем я говорила. Никому из России нельзя верить. Никогда", — заявила она и добавила скриншоты из новостей.

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Напомним, ранее мы писали, что пропутинский фронтмен группы "Звери" ездил в оккупированный Крым по другому паспорту. Также мы рассказывали, что пропагандист Тимати выкупил сеть пиццерий, решившей покинуть рынок России.

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