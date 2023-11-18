Приходько розповіла, чим для неї обернувся суд з Порошенком

Співачка Анастасія Приходько. Фото: Скріншот відео

Співачка Анастасія Приходько свого часу помітила своє обличчя у рекламному ролику Петра Порошенка, який тоді був президентом України. Після цього вона подала на команду політика до суду. Про те, якими були наслідки цієї боротьби вона розповіла у нещодавньому інтерв'ю.

Про це йдеться у проєкті TSN.UA "НАОДИНЦІ".

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Приходько поділилася, що не могла по іншому вчинити, коли побачила себе у політичному ролику, на який не давала згоди. Зірка переконана, що це була неповага з боку Порошенка.

"Якби я робила щось погане, то мені було б страшно. Я просто відстоювала свої права людини, все почалося з того, як незаконно використали мене у своїй агітації. Це неповага до артиста, я вже не говорю про неповагу до жінки. А по-друге, це неповага до людей, все-таки шоу-бізнес, це мій бізнес. Це неповага бізнесмена до бізнесмена. Вони думали, я дівчина, що я можу? Я поперла судом. Треба себе відстоювати не зважаючи ні на що. Так, мені було складно. Я розуміла, що до виборів мені будуть постійно переносити суди. Я розуміла, це судова система, але тут була принципова справа", — ділиться артистка.

Зірка розповіла, що чує на свою адресу, ніби вона дуже принципова людина, на що одразу відповідає, що це, на її думку, не погана риса, яка їй допомагає по життю.

"У мене забрали візу, й не тільки в мене в мого чоловіка. Мене зняли вагітною з рейсу, і нічого не пояснили, чому це відбулося. Мені сказали, ця інформація конфіденційна. Нажаль, я не можу поновити свою американську візу, і поїхати на гастролі. Хоча мене багато людей запрошували і казали, що ми можемо зробити більш потужний тур і зібрати ще більше грошей. Під час минулого туру, у 2015 році, ми зібрали 50 тисяч, і все передали. Я знаю, що могла б зараз більше зробити, але, напевно, амбіції Петра Олексійовича пішли не на користь державі, а на його особисті інтереси", — говорить Приходько.

Нагадаємо, Анастасія Приходько різко прокоментувала російські гастролі Повалій.

Раніше Приходько запевнила, що Порошенко зробив все можливе для того, аби їй анулювали візу в США.